Журналіст Бутусов заявив, що його кличуть на допит через "вагнерівців"

Головний редактор інтернет-видання "Цензор" Юрій Бутусов повідомив, що його викликали на допит в Офіс генпрокурора у справі про ведення РФ агресивної війни проти України.

Як повідомляє Укрінформ, про це Бутусов написав у Фейсбуці.

"9 вересня як свідка мене запросили для допиту в Генеральну прокуратуру (Офіс генерального прокурора - ред.), до заступника начальника відділу департаменту з військових злочинів Андрія Ткаченка, старшого групи прокурорів у кримінальній справі №42014000000000457 за фактом ведення РФ агресивної війни проти України. Саме в рамках цієї великої справи документували "вагнерівців", - написав він.

Бутусов висловив сподівання, що ця кримінальна справа "отримає свою правову оцінку так само, як колись отримає свою правову оцінку Іловайськ".

"Переговори з РФ і поступки РФ під час війни - за таке потрібно нести відповідальність. А тим більше, якщо є підозри в зраді і роботі на російські спецслужби ряду вищих керівників, які приймають рішення в ОП", - написав він.

Як повідомлялося, 29 липня в Білорусі були затримані 33 людини, які виявилися найманцями російської приватної військової компанії Вагнера.

Офіс генпрокурора України надіслав у Генпрокуратуру Білорусі запити про видачу 28 з них, які, за даними Києва, брали участь у бойових діях на Донбасі проти України.

14 серпня стало відомо, що 32 "вагнерівця" повернулися в РФ.

В РНБО України це назвали "недружнім кроком щодо України", який може негативно позначитися на відносинах двох держав.

18 серпня журналіст Юрій Бутусов написав, посилаючись на свої джерела в правоохоронних органах, що ситуація із затриманням в Білорусі найманців ПВК Вагнера нібито була спецоперацією українських спецслужб із затримання бойовиків, які воювали на Донбасі, яка провалилася через витік інформації з Офісу Президента.

Однак керівник ОП Андрій Єрмак заявив, що вважає інформацію про нібито підготовку українськими спецслужбами операції із затримання бойовиків ПВК Вагнера, яка була зірвана через ймовірний витік інформації після наради у глави держави, спланованою дезінформаційною кампанією.