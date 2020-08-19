Домисли у справі "вагнерівців" мають на меті завдати шкоди спецслужбам України - Бурба

Ексначальник Головного управління розвідки Міноборони (2016 - 5.08.2020) Василь Бурба вважає, що дезінформація і домисли, поширювані в пресі стосовно "справи "вагнерівців" є спробою завдати шкоди спецслужбам України.

Як передає Укрінформ, про це він сказав в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

"Відразу і прямо хочу заявити - коментувати будь-які реальні або гадані дії спецслужб колишнім начальником військової розвідки вважаю неправильним. Щодо так званої справи "вагнерівців" у пресі дуже багато явної дезінформації та домислів. На мій погляд, усі ці домисли спрямовані виключно на спробу завдати істотної шкоди репутації спецслужбам України", - зазначив Бурба.

За його словами, наші оперативні служби уважно спостерігають за системними ворогами країни. І проводять відповідне документування тих чи інших дій. "Все це суворо секретна інформація, і вона ніколи не стає публічно відкритою. А тому вибудовувати конспірологічні теорії, повністю копіюючи їх з газетних "розслідувань", придуманих і реалізованих російськими спецтехнологами, неприпустимо", - підкреслив Бурба.

Він додав: "Тим більше є абсолютно безглуздими домислами версії про можливу участь Президента України в будь-якої допомоги "вагнерівцям". Це неможливо ні за моральними, ні за оперативними даними".

На прохання прокоментувати поширювану в ЗМІ інформацію про те, ніби операція спецслужб України щодо затримання "вагнерівців" була зірвана через витік з боку оточення Президента, Бурба відповів: "Така інформація відсутня".

"Як військовослужбовець я був і залишаюся поза політикою. Скажу одне - діями української розвідки народ України може пишатися. Але не все на війні залежить від нас. З повагою ставлюся до рішення Верховного головнокомандувача провести ротацію. В цей момент перебуваю у відпустці з родиною, по закінченні якої буду служити Україні й далі на іншій ділянці роботи, за рішенням Верховного головнокомандувача", - сказав також Бурба.

Як повідомлялося, 33 члени російської ПВК були затримані в Мінську, звідки, за їхніми словами, вони мали летіти до Туреччини. Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявляв про те, що їх приїзд пов'язаний зі спробою дестабілізувати ситуацію в країні перед виборами. Однак ряд російських ЗМІ повідомили, що виїзд групи був результатом операції українських спецслужб.

У вівторок низка українських ЗМІ повідомили, що СБУ і Головного управління розвідки Міноборони готували операцію із затримання членів ПВК "Вагнер". За версією ЗМІ, вони мали вилетіти з Мінська в Стамбул, але в польоті один з пасажирів повинен був імітувати погіршення здоров'я, в результаті чого літак мав здійснити вимушену посадку в Києві, де "вагнерівців" повинні були затримати.

ЗМІ стверджували, що про операцію було повідомлено Президенту Володимиру Зеленському та голові Офісу Президента Андрію Єрмаку, після чого в результаті витоку інформації про неї дізналися білоруські спецслужби.