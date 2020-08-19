Єрмак назвав дезінформацією версію про участь українських спецслужб в історії з "вагнерівцями"

Андрій Єрмак вважає інформацію про нібито підготовку українськими спецслужбами операції із затримання бойовиків ПВК Вагнера, яка була зірвана через ймовірний витік інформації після наради у глави держави, спланованою дезінформаційною кампанією.

Як повідомляє Укрінформ, про це він заявив у коментарі виданню "Лівий берег".

“Однак очевидно, що версія про участь українських спецслужб у появі російських бойовиків-найманців в Білорусі напередодні виборів з’явилась не в Україні, а в російських ЗМІ, а саме – в російській «Комсомольській правді» 6 серпня. Це виглядає як добре продумана та спланована дезінформаційна кампанія. І дуже дивує, що деякі українські громадяни публічно розповсюджують саме цю версію подій”, - сказав Єрмак.

Він припустив, що “деякі внутрішні сили також вирішили використати цю дезінформаційну кампанію проти України у власних цілях напередодні виборів”.

Крім того, очільник ОП не виключив, що “комусь дуже хочеться зірвати припинення вогню на Донбасі, яке триває з 27 липня, і за цей час ми не втратили у бойових діях жодного українського воїна”.

Разом з тим Єрмак заявив, що не може коментувати будь-які операції українських спецслужб, адже вони, за його словами, є секретними.

Також керівник ОП запевнив, що інформація про те, що він нібито пропонував перенести операцію через необхідність проведення переговорів з РФ щодо обміну полоненими, не відповідає дійсності.

На запитання, чи дійсно тодішній начальник ГУР Міноборони Василь Бурба вимагав, щоб усі учасники наради, на якій обговорювали спецоперацію, пройшли поліграф, Єрмак відповів: “Мені про це нічого невідомо. Але переконаний, що це також не відповідає дійсності й є частиною дезінформаційної атаки, мета якої – розкол українського суспільства”.

“Офіс Президента України візьме до уваги інформацію, яку було розповсюджено окремими ЗМІ та у соціальних мережах, про можливу причетність Служби безпеки України і ГУР МОУ та інших державних органів до процесуального документування появи російських найманців з-поміж громадян України на території Республіки Білорусь”, - додав керівник ОП.

Як повідомлялося, 29 липня в Білорусі відбулося затримання 33 осіб, які виявилися найманцями російської приватної військової компанії "Вагнера".

Офіс генерального прокурора України направив до Генпрокуратури Білорусі запити про видачу 28 найманців, які, за даними Києва, брали участь у бойових діях проти України. 5 серпня президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що готовий до співпраці з Україною з питань затриманих бойовиків російської ПВК "Вагнера". Він доручив запросити в Білорусь генеральних прокурорів Росії та України для з'ясування ситуації із затриманими бойовиками.

Однак 14 серпня стало відомо, що "вагнерівців" повернули до РФ.

18 серпня в інформаційному полі України з'явилася інформація про те, що це нібито українські спецслужби готували масштабну операцію із затримання групи бойовиків ПВК Вагнера, для чого виманили їх до Білорусі.

Керівника Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов в інтерв’ю Укрінформу заявив, що російська сторона завчасно готувала фейкову версію про нібито причетність СБУ до затримання "вагнерівців".

Фото: Офіс Президента