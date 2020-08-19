Єрмак назвав дезінформацією версію про участь українських спецслужб в історії з

Єрмак назвав дезінформацією версію про участь українських спецслужб в історії з "вагнерівцями"

Укрінформ
Андрій Єрмак вважає інформацію про нібито підготовку українськими спецслужбами операції із затримання бойовиків ПВК Вагнера, яка була зірвана через ймовірний витік інформації після наради у глави держави, спланованою дезінформаційною кампанією.

Як повідомляє Укрінформ, про це він заявив у коментарі виданню "Лівий берег".

“Однак очевидно, що версія про участь українських спецслужб у появі російських бойовиків-найманців в Білорусі напередодні виборів з’явилась не в Україні, а в російських ЗМІ, а саме – в російській «Комсомольській правді» 6 серпня. Це виглядає як добре продумана та спланована дезінформаційна кампанія. І дуже дивує, що деякі українські громадяни публічно розповсюджують саме цю версію подій”, - сказав Єрмак.

Він припустив, що “деякі внутрішні сили також вирішили використати цю дезінформаційну кампанію проти України у власних цілях напередодні виборів”.

Крім того, очільник ОП не виключив, що “комусь дуже хочеться зірвати припинення вогню на Донбасі, яке триває з 27 липня, і за цей час ми не втратили у бойових діях жодного українського воїна”.

Разом з тим Єрмак заявив, що не може коментувати будь-які операції українських спецслужб, адже вони, за його словами, є секретними.

Також керівник ОП запевнив, що інформація про те, що він нібито пропонував перенести операцію через необхідність проведення переговорів з РФ щодо обміну полоненими, не відповідає дійсності.

На запитання, чи дійсно тодішній начальник ГУР Міноборони Василь Бурба вимагав, щоб усі учасники наради, на якій обговорювали спецоперацію, пройшли поліграф, Єрмак відповів: “Мені про це нічого невідомо. Але переконаний, що це також не відповідає дійсності й є частиною дезінформаційної атаки, мета якої – розкол українського суспільства”.

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“Офіс Президента України візьме до уваги інформацію, яку було розповсюджено окремими ЗМІ та у соціальних мережах, про можливу причетність Служби безпеки України і ГУР МОУ та інших державних органів до процесуального документування появи російських найманців з-поміж громадян України на території Республіки Білорусь”, - додав керівник ОП.

Як повідомлялося, 29 липня в Білорусі відбулося затримання 33 осіб, які виявилися найманцями російської приватної військової компанії "Вагнера".

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Офіс генерального прокурора України направив до Генпрокуратури Білорусі запити про видачу 28 найманців, які, за даними Києва, брали участь у бойових діях проти України. 5 серпня президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що готовий до співпраці з Україною з питань затриманих бойовиків російської ПВК "Вагнера". Він доручив запросити в Білорусь генеральних прокурорів Росії та України для з'ясування ситуації із затриманими бойовиками.

Однак 14 серпня стало відомо, що "вагнерівців" повернули до РФ.

18 серпня в інформаційному полі України з'явилася інформація про те, що це нібито українські спецслужби готували масштабну операцію із затримання групи бойовиків ПВК Вагнера, для чого виманили їх до Білорусі.

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Керівника Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов в інтерв’ю Укрінформу заявив, що російська сторона завчасно готувала фейкову версію про нібито причетність СБУ до затримання "вагнерівців".

Фото: Офіс Президента

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