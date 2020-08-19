СБУ — про історію з “вагнерівцями”: Кілька разів переказана брехня може комусь здатися правдою

Служба безпеки України не коментує чутки щодо інформації про участь СБУ у так званій вагнерівській спецоперації, називає їх фейком.

Як повідомляє Укрінформ, у відомстві назвали такі чутки медійною спецоперацією ворога.

“Служба безпеки не коментує чутки, не підтримує медійно інформаційні операції ворога та не бере участі в публічному обговоренні різних фантастичних сценаріїв. Тим більше коли такі інформаційні “вкиди” мають на меті нанесення шкоди Україні”, - йдеться у повідомленні відомства.

Однак, як виняток, у СБУ зазначають, що дані стосовно участі СБУ у так званій вагнерівській спецоперації є звичайним фейком. А його першоджерелом, наголошують в СБУ, понад тиждень тому було саме російське видання.

“Також заявляємо, що жоден співробітник Служби безпеки України не брав участі в розмовах бойовиків із вербувальником, які нібито зафіксовані на аудіозаписах. Тому титрування одного з учасників розмов, як “офіцер СБУ” є домислом та свідомою маніпуляцією”, - підкреслюють у відомстві.

У СБУ наголошують, що ініціатори таких інформаційних “вкидів” діють за логікою “кілька разів переказана брехня може комусь здатися правдою”. Тож у спецслужбі закликають українські ЗМІ та окремих лідерів суспільної думки в гонитві за сенсаціями більш уважно ставитися до інформаційної гігієни та не поширювати чуток на користь недружніх країн.

Як повідомляв Укрінформ, 18 серпня в інформаційному полі України з'явилася інформація про те, що це нібито українські спецслужби готували масштабну операцію із затримання групи бойовиків ПВК Вагнера, для чого виманили їх до Білорусі.

Керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов в інтерв’ю Укрінформу заявив, що російська сторона завчасно готувала фейкову версію про нібито причетність СБУ до затримання "вагнерівців".

Як повідомлялося, 29 липня в Білорусі відбулося затримання 33 осіб, які виявилися найманцями російської приватної військової компанії "Вагнера".

Офіс генерального прокурора України направив до Генпрокуратури Білорусі запити про видачу 28 найманців, які, за даними Києва, брали участь у бойових діях проти України. 5 серпня президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що готовий до співпраці з Україною з питань затриманих бойовиків російської ПВК "Вагнера". Він доручив запросити в Білорусь генеральних прокурорів Росії та України для з'ясування ситуації із затриманими бойовиками.

Однак 14 серпня стало відомо, що "вагнерівців" повернули до РФ.