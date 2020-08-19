СБУ — про історію з “вагнерівцями”: Кілька разів переказана брехня може комусь здатися правдою

СБУ — про історію з “вагнерівцями”: Кілька разів переказана брехня може комусь здатися правдою

Укрінформ
Служба безпеки України не коментує чутки щодо інформації про участь СБУ у так званій вагнерівській спецоперації, називає їх фейком.

Як повідомляє Укрінформ, у відомстві назвали такі чутки медійною спецоперацією ворога.

“Служба безпеки не коментує чутки, не підтримує медійно інформаційні операції ворога та не бере участі в публічному обговоренні різних фантастичних сценаріїв. Тим більше коли такі інформаційні “вкиди” мають на меті нанесення шкоди Україні”, - йдеться у повідомленні відомства.

Однак, як виняток, у СБУ зазначають, що дані стосовно участі СБУ у так званій вагнерівській спецоперації є звичайним фейком. А його першоджерелом, наголошують в СБУ, понад тиждень тому було саме російське видання.

“Також заявляємо, що жоден співробітник Служби безпеки України не брав участі в розмовах бойовиків із вербувальником, які нібито зафіксовані на аудіозаписах. Тому титрування одного з учасників розмов, як “офіцер СБУ” є домислом та свідомою маніпуляцією”, - підкреслюють у відомстві.

У СБУ наголошують, що ініціатори таких інформаційних “вкидів” діють за логікою “кілька разів переказана брехня може комусь здатися правдою”. Тож у спецслужбі закликають українські ЗМІ та окремих лідерів суспільної думки в гонитві за сенсаціями більш уважно ставитися до інформаційної гігієни та не поширювати чуток на користь недружніх країн.

Як повідомляв Укрінформ, 18 серпня в інформаційному полі України з'явилася інформація про те, що це нібито українські спецслужби готували масштабну операцію із затримання групи бойовиків ПВК Вагнера, для чого виманили їх до Білорусі.

Читайте також: Поява "вагнерівців" у Мінську напередодні виборів мала не одну мету - керівник ГУР

Керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов в інтерв’ю Укрінформу заявив, що російська сторона завчасно готувала фейкову версію про нібито причетність СБУ до затримання "вагнерівців".

Як повідомлялося, 29 липня в Білорусі відбулося затримання 33 осіб, які виявилися найманцями російської приватної військової компанії "Вагнера".

Читайте також: У ГУР назвали фейком версію про причетність СБУ до затримання "вагнерівців"

Офіс генерального прокурора України направив до Генпрокуратури Білорусі запити про видачу 28 найманців, які, за даними Києва, брали участь у бойових діях проти України. 5 серпня президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що готовий до співпраці з Україною з питань затриманих бойовиків російської ПВК "Вагнера". Він доручив запросити в Білорусь генеральних прокурорів Росії та України для з'ясування ситуації із затриманими бойовиками.

Читайте також: Єрмак назвав дезінформацією версію про участь українських спецслужб в історії з "вагнерівцями"

Однак 14 серпня стало відомо, що "вагнерівців" повернули до РФ.

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-