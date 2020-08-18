Поява

Поява "вагнерівців" у Мінську напередодні виборів мала не одну мету - керівник ГУР

Укрінформ
Керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов вважає, що поява у столиці Білорусі напередодні президентських виборів десятків бойовиків ПВК "Вагнера" мала кілька цілей.

Про це Буданов сказав у коментарі Укрінформу.

"Тут було відразу кілька завдань. Перше: психологічний тиск на білоруську владу. Спровокувати на більш жорсткі дії проти протестувальників. Друге: покласти відповідальність на Україну та погіршити українсько-білоруські відносини. Третє: змусити опиратися на російську підтримку. Приблизно так само було і з колишнім українським президентом Януковичем", - переконаний керівник ГУР.

На його думку, активне обговорення цієї теми в українських ЗМІ та соцмережах зумовлене, зокрема, тим, що російські агенти інформаційного впливу намагаються закріпити вигідну Росії версію подій: "Їм потрібно переконати не лише міжнародне співтовариство, а й українське суспільство".

Читайте також: У ГУР назвали фейком версію про причетність СБУ до затримання "вагнерівців"

З другого боку, за словами Буданова, напередодні місцевих виборів певні українські політичні сили чи корупційно-бізнесові клани вирішили використати ситуацію задля критики влади і запускають на базі цього фейку свої додаткові інформаційні хвилі.

"Режим тиші на Донбасі, про який домовлено в рамках Мінської переговорної групи, явно не подобається певним силам і в Україні, і в Росії. Тому - це ще один привід зірвати перемир’я та покласти відповідальність на українську владу", - вважає керівник ГУР МОУ.

Як повідомляв Укрінформ, 29 липня у Білорусі затримали 33 осіб, які виявилися найманцями російської приватної військової компанії "Вагнера".

Читайте також: “Це погана історія”: Зеленський прокоментував видачу Білоруссю "вагнерівців" Росії

Офіс Генерального прокурора направив до генпрокуратури Республіки Білорусь запити про видачу 28 затриманих, які, за даними Києва, брали участь у бойових діях на Донбасі проти України.

Однак ці звернення були проігноровані. І 14 серпня стало відомо, що Білорусь передала Росії 32 "вагнерівців".

Президент Володимир Зеленський назвав видачу цей крок неприйнятним для дружніх міждержавних відносин.

Фото: Офіс Президента

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-