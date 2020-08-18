Поява "вагнерівців" у Мінську напередодні виборів мала не одну мету - керівник ГУР

Керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов вважає, що поява у столиці Білорусі напередодні президентських виборів десятків бойовиків ПВК "Вагнера" мала кілька цілей.

Про це Буданов сказав у коментарі Укрінформу.

"Тут було відразу кілька завдань. Перше: психологічний тиск на білоруську владу. Спровокувати на більш жорсткі дії проти протестувальників. Друге: покласти відповідальність на Україну та погіршити українсько-білоруські відносини. Третє: змусити опиратися на російську підтримку. Приблизно так само було і з колишнім українським президентом Януковичем", - переконаний керівник ГУР.

На його думку, активне обговорення цієї теми в українських ЗМІ та соцмережах зумовлене, зокрема, тим, що російські агенти інформаційного впливу намагаються закріпити вигідну Росії версію подій: "Їм потрібно переконати не лише міжнародне співтовариство, а й українське суспільство".

З другого боку, за словами Буданова, напередодні місцевих виборів певні українські політичні сили чи корупційно-бізнесові клани вирішили використати ситуацію задля критики влади і запускають на базі цього фейку свої додаткові інформаційні хвилі.

"Режим тиші на Донбасі, про який домовлено в рамках Мінської переговорної групи, явно не подобається певним силам і в Україні, і в Росії. Тому - це ще один привід зірвати перемир’я та покласти відповідальність на українську владу", - вважає керівник ГУР МОУ.

Як повідомляв Укрінформ, 29 липня у Білорусі затримали 33 осіб, які виявилися найманцями російської приватної військової компанії "Вагнера".

Офіс Генерального прокурора направив до генпрокуратури Республіки Білорусь запити про видачу 28 затриманих, які, за даними Києва, брали участь у бойових діях на Донбасі проти України.

Однак ці звернення були проігноровані. І 14 серпня стало відомо, що Білорусь передала Росії 32 "вагнерівців".

Президент Володимир Зеленський назвав видачу цей крок неприйнятним для дружніх міждержавних відносин.

Фото: Офіс Президента