Держдеп зреагував на слова Путіна про участь спецслужб України й США у справі "вагнерівців"

У Держдепартаменті прокоментували заяву президента Росії Путіна про те, ніби затримання у Білорусі бойовиків ПВК "Вагнера" було операцією спецслужб України та США.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Голос Америки з посиланням на речницю Держдепу Морган Ортагус.

"Нам відомо про повідомлення про дворушницьке використання Росією маріонеточних сил. Ці історії відвертають увагу від справжньої проблеми, яка полягає у тому, що Росія використовує ці сили для приховування власних наполегливих зусиль, аби поставити уряди інших країн у незручне становище, посилити розбрат всередині країн, підтримати автократів, та загалом сіяти хаос, щоб дати Росії можливість глобально впливати на події", - заявила речниця Державного департаменту США.

Таким чином вона прокоментувала слова Путіна, який заявив, ніби групу росіян, котрих затримали в Білорусі як бійців приватної військової компанії, заманили в країну в рамках операції американських і українських спецслужб.

Ортагус також зазначила, що США підтримують право народу Білорусі обирати власних лідерів "через дійсно вільні та чесні вибори з незалежними спостерігачами, та за межами впливу російських спецслужб".

"Нахабне використання Москвою найманців ПВК "Вагнера" в цілому світі збагачує російську еліту, завдаючи шкоди країнам, у яких вона працює. Використання Росією кампаній впливу для ослаблення супротивників та приглушення голосу народу є неприйнятним", - підсумувала представниця Держдепу.

Як повідомляв Укрінформ, 29 липня у Білорусі затримали 33 осіб, які виявилися найманцями російської приватної військової компанії "Вагнера".

Офіс генпрокурора направив до генпрокуратури Білорусі запити про видачу 28 затриманих, які, за даними Києва, брали участь у бойових діях на Донбасі проти України.

Однак ці звернення були проігноровані. І 14 серпня стало відомо, що Білорусь передала Росії 32 "вагнерівців". Президент Володимир Зеленський назвав цей крок неприйнятним для дружніх міждержавних відносин.