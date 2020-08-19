Фейк "група Вагнера у Білорусі" має російське походження - розвідка

У Службі зовнішньої розвідки України заявили, що спеціальна інформаційна операція "група Вагнера у Білорусі" має російське походження.

Як передає Укрінформ, про це йдеться у повідомленні на сайті СЗР.

За даними СЗР, задачами операції є дестабілізація ситуації у Білорусі напередодні та під час президентських виборів; звинувачення у причетності українських спецслужб до організації і проведення операції на території Білорусі і, як результат, втягнення України у міжнародний скандал та підрив її міжнародного авторитету; дискредитація керівництва України з метою зниження рейтингу влади напередодні місцевих виборів.

"Звертаємо увагу громадянського суспільства та ЗМІ України на обережне поводження з контентом, створеним російськими спецслужбами, що має відвертий антиукраїнський характер і завдає шкоди національній безпеці держави", - заявили у СЗР.

Як повідомляв Укрінформ, 18 серпня в інформаційному полі України з'явилася інформація про те, що це нібито українські спецслужби готували масштабну операцію із затримання групи бойовиків ПВК Вагнера, для чого виманили їх до Білорусі.

Керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов в інтерв’ю Укрінформу заявив, що російська сторона завчасно готувала фейкову версію про нібито причетність СБУ до затримання "вагнерівців".

Служба безпеки України заявила, що не коментує чутки щодо інформації про участь СБУ у так званій вагнерівській спецоперації, і назвала їх фейком.

Як повідомлялося, 29 липня в Білорусі відбулося затримання 33 осіб, які виявилися найманцями російської приватної військової компанії "Вагнера".

Офіс генерального прокурора України направив до Генпрокуратури Білорусі запити про видачу 28 найманців, які, за даними Києва, брали участь у бойових діях проти України. 5 серпня президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що готовий до співпраці з Україною з питань затриманих бойовиків російської ПВК "Вагнера". Він доручив запросити в Білорусь генеральних прокурорів Росії та України для з'ясування ситуації із затриманими бойовиками.

Однак 14 серпня стало відомо, що "вагнерівців" повернули до РФ.