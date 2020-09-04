Справа "вагнерівців": Резніков пояснив, навіщо створювати ТСК у Раді

Створення Тимчасової слідчої комісії у Верховній Раді щодо справи «вагнерівців» дасть змогу довести, що звинувачення на адресу найвищих посадовців України у зриві спецоперації із затримання бойовиків не знайшли свого підтвердження.

Про це сказав журналістам після Години запитань до уряду у ВР віцепрем'єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Це право народних депутатів створювати будь-які ТСК, якщо вони вважають, що це потребує дослідження. Це логічно. Якщо питання порушено і воно набуло розголосу, його треба вивчати. Але я не вірю у те, що інкримінується ані Офісу Президента, ані спецслужбам», - сказав Резніков.

Він підкреслив, що виступає за те, щоб усе перевірити і дослідити. «І публічно звітувати суспільству про те, що ті звинувачення не знайшли свого підтвердження. Це обов’язково треба зробити», - віцепрем'єр.

На уточнююче запитання Резніков зауважив, що він не вірить у проведення спецоперації СБУ із затримання цих “вагнерівців”. «Але якщо все ж таки припустити, що така спецоперація була, то я вважаю якраз злочином проти України розповсюдження такої інформації. Сам факт розповсюдження такої інформації не є на користь міжнародного авторитету України», - сказав він.

Водночас Резніков зауважив, що, на його думку, історія, яку він читав у ЗМІ про цю спецоперацію, виглядає «дуже недолуго і дуже по-дилетантськи. При всій моїй повазі до авторів цього допису».

«Це виглядає як нісенітниця. Це моє особисте як юриста суб’єктивне ставлення», - заявив він.

Як повідомляв Укрінформ, 29 липня в Білорусі були затримані 33 людини, які виявилися найманцями російської приватної військової компанії Вагнера.

Офіс Генерального прокурора України надіслав у Генпрокуратуру Білорусі запити про видачу 28 з них, які, за даними Києва, брали участь у бойових діях на Донбасі проти України.

14 серпня стало відомо, що "вагнерівці" повернулися в РФ.

В РНБО України це назвали "недружнім кроком щодо України", який може негативно позначитися на відносинах двох держав.

18 серпня журналіст Юрій Бутусов написав, посилаючись на свої джерела в правоохоронних органах, що ситуація із затриманням в Білорусі найманців ПВК Вагнера нібито була спецоперацією українських спецслужб із затримання бойовиків, які воювали на Донбасі, яка провалилася через витік інформації з Офісу Президента.

Однак керівник ОП Андрій Єрмак заявив, що вважає інформацію про нібито підготовку українськими спецслужбами операції із затримання бойовиків ПВК Вагнера, яка була зірвана через ймовірний витік інформації після наради у глави держави, спланованою дезінформаційною кампанією.