РНБО не має жодної інформації про спецоперацію щодо "вагнерівців" - Данілов

Апарат Ради національної безпеки й оборони не має інформації або документів щодо проведення спецоперації по затриманню найманців ПВК Вагнера.

Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов в ефірі телеканалу "Україна 24", повідомляє Укрінформ.

"Жодної інформації, жодних документів стосовно операції "Вагнер" в Апараті Ради нацбезпеки і оборони немає і не було. Тому що відбувалося, як відбувалося - це можуть знати тільки ті люди, які до цього мають безпосереднє відношення, якщо це було", - сказав він.

Водночас Данілов підкреслив, що кожен керівник відповідає за роботу свого відомства та нагадав, що апарат РНБО є координуючим органом і безпосередньо не займається такими операціями.

Як повідомлялося, 18 серпня журналіст Юрій Бутусов написав, посилаючись на свої джерела в правоохоронних органах, що затримання в Білорусі найманців ПВК Вагнера нібито було спецоперацією українських спецслужб, яка провалилася через витік інформації з Офісу Президента.

Керівник ОП Андрій Єрмак заявив, що вважає інформацію про нібито підготовку українськими спецслужбами операції із затримання бойовиків ПВК Вагнера, яка була зірвана через ймовірний витік інформації після наради у глави держави, спланованою дезінформаційною кампанією.

18 серпня Кирило Буданов, керівник Головного управління розвідки Міноборони заявив в коментарі Укрінформу, що російська сторона завчасно готувала фейкову версію про нібито причетність СБУ до затримання 33 "вагнерівців".

4 вересня в коментарі Укрінформу віцепрем'єр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков заявив, що створення Тимчасової слідчої комісії у Верховній Раді щодо справи "вагнерівців" дасть змогу довести, що звинувачення на адресу найвищих посадовців України у зриві спецоперації із затримання бойовиків не знайшли свого підтвердження.

Фото: РНБО