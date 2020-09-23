"Об’єднані зусилля-2020" перейшли в активну фазу

Стратегічні командно-штабні навчання «Об’єднані зусилля-2020» 23 вересня перейшли в активну фазу - на декількох військових полігонах підрозділи різних видів та родів військ ЗСУ на практиці перевірятимуть ефективність управлінських рішень командування.

Як передає Укрінформ, про це заявив командувач об'єднаних сил Збройних Сил України генерал-лейтенант Сергій Наєв, повідомляє пресслужба командування.

«Наразі стратегічні навчання перейшли в активну фазу. За легендою, противник здійснив збройну агресію й намагається прорвати оборону наших військ на окремих напрямках. Відповідно до ситуації, що склалася, в Командуванні об'єднаних сил ЗС України та підпорядкованих йому органах військового управління прийнято рішення на вогневе ураження сил противника. Відтак, здійснено перегрупування наших військ (сил) на найбільш загрозливих напрямах й проведені заходи з їхньої підготовки до здійснення контратак і ведення рейдових дій», - повідомив Наєв.

За його словами, оперативний склад органів управління Сухопутних військ, Повітряних Сил, Військово-Морських Сил, Десантно-штурмових військ й Сил спеціальних операцій, а також органів управління інших складових сектору безпеки та оборони успішно реалізували заплановані заходи щодо стабілізації ситуації та нанесли вогневі ураження по військовим об'єктам противника.

Наєв зазначив, що під час спільної роботи органів управління всіх складових сектору безпеки й оборони, задіяних до навчань, кожен з їх учасників демонструє високий рівень професіоналізму та злагодженості.

«Сьогодні одразу на декількох військових полігонах, ми матимемо можливість в цьому переконатися: підрозділи різних видів та родів військ ЗС України на практиці перевірятимуть ефективність управлінських рішень, відпрацьованих Командуванням об'єднаних сил ЗС України спільно зі штабами угрупувань військ (сил)», - наголосив він.

Як повідомляв Укрінформ, 22-25 вересня в Україні відбудеться стратегічне командно-штабне навчання «Об’єднані зусилля - 2020», участь в якому візьмуть близько 12 тисяч осіб та 700 одиниць озброєння та військової техніки.

Метою навчання є нарощування оперативних спроможностей органів військового управління ЗСУ та органів управління інших складових сил оборони, здійснення ефективного управління військами і силами в ході ведення операції. Навчання будуть проведені на єдиному оперативно-стратегічному фоні, які наближені до імовірного характеру розвитку воєнно-політичної обстановки навколо України.

У ході навчання органи військового управління ЗСУ розгортаються на пунктах управліннях вже в нових J-структурах. Це навчання стане контрольним заходом для перевірки нової системи управління в українських військах.

Під час навчання перевіряються системи зв’язку, розвідки, отримання інформації та обмін нею, як між органами управління Збройних сил, так і між силами і засобами країн-членів НАТО. Вперше до проведення стратегічного командно-штабного навчання залучені військові підрозділи Збройних сил країн-членів НАТО (США, Велика Британія) для спільного виконання навчально-бойових завдань, радники представництва НАТО в Україні, представники Офісу зв’язку НАТО в Україні, також інструктори, військові радники, спостерігачі від США, Великої Британії, ФРН, Литовської Республіки та Республіки Польща. Загалом за проведенням навчань спостерігають до 200 іноземних інструкторів, військових радників та спостерігачів.

До навчань залучено понад 100 військових частин, підрозділів всіх родів, видів військ та спеціальних військ ЗСУ. Участь в навчаннях беруть близько 12 тисяч осіб та 700 одиниць озброєння та військової техніки.

Стратегічні командно-штабні навчання «Об’єднані зусилля-2020» є своєрідною відповіддю на масштабні військові навчання «Кавказ-2020», активну фазу яких Російська Федерація запланувала на 21-26 вересня.

За інформацією представника Головного управління розвідки Міноборони України Вадима Скібіцького, Росія з початком активної фази своїх військових навчань "Кавказ-2020", яка запланована на 21-26 вересня, планує перекинути до кордону з Україною близько 120 тис. військових, не менше 500 танків, 300 літаків та сотні іншої техніки та озброєння.