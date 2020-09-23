Бомбардувальники США увійшли в повітряний простір України, їх супроводжують винищувачі

Стратегічні бомбардувальники США В-52Н STRATOFORTRESS увійшли в повітряний простір України для супроводу винищувачів Су-27 та МіГ-29 бригад тактичної авіації Повітряних Сил ЗС України.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба командування Повітряних сил ЗСУ у Фейсбуці.

«Сьогодні, 23 вересня пара В-52H увійшла в повітряний простір України. Стратегічні бомбардувальники США супроводжують винищувачі Су-27 та МіГ-29 бригад тактичної авіації Повітряних Сил ЗС України», - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, американські пілоти в інтеграції з українськими винищувачами створюють можливості колективної оборони і надають США, країнам НАТО та ключовим партнерам Альянсу стратегічні та операційні можливості для стримування країни-агресора.

«Американські партнери України у черговий раз демонструють всебічну підтримку нашої держави на міжнародній арені у сфері безпеки», - заявили в пресслужбі командування Повітряних сил ЗСУ.

Раніше Посольство США повідомляло, що з 17 по 24 вересня підрозділи українських і американських збройних сил беруть участь у низці двосторонніх навчально-тренувальних заходів по всій Україні. Ці спільні навчання є демонстрацією міцності американсько-українського стратегічного партнерства та їхньої відданості справі підвищення боєготовності.