Зеленський приїде на "Широкий Лан", де вперше в Україні застосують Javelin
Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.
Навчання проходить у межах стратегічного командно-штабного навчання "Об'єднані зусилля - 2020". Основні завдання - наступ на непідготовлену оборону, бій в урбанізованій місцевості.
Буде задіяна штурмова та армійська авіація Нацгвардії України. Вперше буде застосовано ПТРК FGM- 148 Javelin.
FGM-148 Javelin (англ. «дротик») — переносний протитанковий ракетний комплекс виробництва американських підприємств Raytheon та Lockheed Martin. Перший серійний ПТРК третього покоління, якому властивий принцип «вистрілив-забув» — оператор ракетного комплексу не має супроводжувати і коригувати політ ракети, поки вона наближається до цілі.
Javelin призначений для ураження бронетехніки, укріплень на землі, а також деяких літальних об'єктів, що переміщуються на низькій висоті й швидкості — гелікоптерів або БПЛА.
Прийнятий на озброєння армії США в 1996 році. З 30 квітня 2018 року перші комплекти надійшли до України.
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