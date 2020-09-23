Зеленський приїде на "Широкий Лан", де вперше в Україні застосують Javelin

Президент Володимир Зеленський 23 вересня візьме участь у навчаннях окремої механізованої бригади оперативного командування "Північ" на полігоні "Широкий Лан" у Миколаївській області, на яких уперше в Україні буде застосовано протитанковий ракетний комплекс Javelin.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

Навчання проходить у межах стратегічного командно-штабного навчання "Об'єднані зусилля - 2020". Основні завдання - наступ на непідготовлену оборону, бій в урбанізованій місцевості.

Буде задіяна штурмова та армійська авіація Нацгвардії України. Вперше буде застосовано ПТРК FGM- 148 Javelin.

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FGM-148 Javelin (англ. «дротик») — переносний протитанковий ракетний комплекс виробництва американських підприємств Raytheon та Lockheed Martin. Перший серійний ПТРК третього покоління, якому властивий принцип «вистрілив-забув» — оператор ракетного комплексу не має супроводжувати і коригувати політ ракети, поки вона наближається до цілі.

Javelin призначений для ураження бронетехніки, укріплень на землі, а також деяких літальних об'єктів, що переміщуються на низькій висоті й швидкості — гелікоптерів або БПЛА.

Прийнятий на озброєння армії США в 1996 році. З 30 квітня 2018 року перші комплекти надійшли до України.

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