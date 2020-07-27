США продаватимуть Україні ракети Javelin та патрульні катери й у 2021 році

Сполучені Штати Америки продовжуватимуть у 2021 році продаж в Україну “Джавелінів” та патрульних катерів.

Про це заявив посол України в США Володимир Єльченко в інтерв’ю інтернет-виданню “РБК-Україна”.

“Будуть продовжуватися закупки "Джавелінів", вони є в програмі допомоги на 2021 рік. Крім того, вже зараз "Джавелінами" будуть озброюватися підрозділи, які направлятимуться в зону проведення ООС. А це вже зовсім інша розстановка сил. Звичайно, ми будемо розміщувати таке озброєння з урахуванням Мінських домовленостей”, - зазначив посол.

Водночас він підкреслив, що наразі на перше місце варто би поставити модернізацію українського флоту.

Дипломат нагадав, що минулого року Україна отримала два кораблі класу Island, нещодавно США погодили продаж нам 16 швидкісних катерів Марк VI, оснащених усім необхідним обладнанням і навіть гарматами.

За його словами, це - сучасні патрульні катери, які США самі ввели в обіг лише у 2015 році, до цього часу вони нікому їх не передавали, тепер же вони будуть і в українських ВМС.

“Головна мета цього полягає в тому, щоб припинити російське домінування в Чорному та Азовському морях, американці це визнають, розуміють і тому допомагають нам”, - підкреслив Єльченко.

Як повідомляв Укрінформ, у червні уряд США провів необхідні процедури для затвердження продажу Україні 16-ти патрульних катерів Mark VI, а також пов'язаного з ними оснащення орієнтовною вартістю 600 млн доларів США.

фото: @US_TRANSCOM