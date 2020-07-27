США продаватимуть Україні ракети Javelin та патрульні катери й у 2021 році

США продаватимуть Україні ракети Javelin та патрульні катери й у 2021 році

Укрінформ
Сполучені Штати Америки продовжуватимуть у 2021 році продаж в Україну “Джавелінів” та патрульних катерів.

Про це заявив посол України в США Володимир Єльченко в інтерв’ю інтернет-виданню “РБК-Україна”.

“Будуть продовжуватися закупки "Джавелінів", вони є в програмі допомоги на 2021 рік. Крім того, вже зараз "Джавелінами" будуть озброюватися підрозділи, які направлятимуться в зону проведення ООС. А це вже зовсім інша розстановка сил. Звичайно, ми будемо розміщувати таке озброєння з урахуванням Мінських домовленостей”, - зазначив посол.

Водночас він підкреслив, що наразі на перше місце варто би поставити модернізацію українського флоту.

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Дипломат нагадав, що минулого року Україна отримала два кораблі класу Island, нещодавно США погодили продаж нам 16 швидкісних катерів Марк VI, оснащених усім необхідним обладнанням і навіть гарматами.

За його словами, це - сучасні патрульні катери, які США самі ввели в обіг лише у 2015 році, до цього часу вони нікому їх не передавали, тепер же вони будуть і в українських ВМС.

“Головна мета цього полягає в тому, щоб припинити російське домінування в Чорному та Азовському морях, американці це визнають, розуміють і тому допомагають нам”, - підкреслив Єльченко.

Як повідомляв Укрінформ, у червні уряд США провів необхідні процедури для затвердження продажу Україні 16-ти патрульних катерів Mark VI, а також пов'язаного з ними оснащення орієнтовною вартістю 600 млн доларів США.

фото: @US_TRANSCOM

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