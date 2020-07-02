Кожну з військових бригад в районі ООС підсилять Javelin – начальник Генштабу

Українські військові активно напрацьовують навички роботи з Javelin. В подальшому кожну з бригад, яка заходитиме в район ООС, підсилюватимуть згаданими ПТРК.

Про це в інтерв'ю агентству АрміяInform розповів начальник Генштабу ЗСУ Руслан Хомчак.

"Нині на базі однієї з бригад, яка завершує підготовку на полігоні до виконання завдань у складі ООС, активно відпрацьовується тактика застосування "Джавелінів". Напрацьовуються навички роботи розрахунків цих ПТРК. Я особисто хочу переконатися в тому, що наші воїни можуть ефективно застосовувати ці протитанкові комплекси. Наразі у нас в наявності вже значно більша кількість американських ПТРК. До речі, як і кількість підготовлених розрахунків. Скільки їх? Таємниця. Скажу лише, що в подальшому кожну з бригад, яка заходитиме в район ООС, підсилюватимуть "Джавелінами", - повідомив Хомчак.

Крім того, за словами начальника Генштабу, під час підготовки бригади до чергової ротації планується відпрацювати й застосування безпілотників "Байрактар" з бойовим ураженням цілі.

Як повідомляв Укрінформ, у березні 2018 року США затвердили летальну допомогу Україні, яка включала 210 ракет та 37 пускових установок Javelin. У жовтні 2019 року адміністрація США дозволила продаж Україні 150 ракет та 10 пускових установок на суму 39,2 млн доларів США.

У грудні 2019 року Міністерство оборони України уклало контракти на постачання другої партії Javelin виробництва США.

17 червня 2020 року США передали Україні військове обладнання, в тому числі рації та протитанкові ракети Javelin.