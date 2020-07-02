Україна в ОБСЄ: На Донбасі загинули 3094 українських військових, 12 тисяч поранені

На Донбасі внаслідок збройного конфлікту, розв’язаного Росією, вже загинуло 3094 українських військових, поранень зазнали майже 12 тис. бійців.

Про це заявив начальник Головного управління міжнародного співробітництва і верифікації ЗСУ генерал-лейтенант Леонід Голопатюк під час онлайн-засідання Форуму безпекового співробітництва ОБСЄ, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Захищаючи свою незалежність і територіальну цілісність у протистоянні російській агресії, моя країна змушена платити жахливу ціну. Внаслідок збройного конфлікту, розв’язаного Росією, вже загинуло 3094 та поранено майже 12 тисяч захисників України", - заявив він.

Крім того, війна вже забрала життя 3353 цивільних осіб, ще понад 7 тисяч українських громадян було поранено і скалічено. Близько 1,8 млн українців були змушені залишити свої домівки, поінформував генерал-лейтенант.

Він наголосив, що збройна агресія Росії проти України, по суті, стала безпрецедентним викликом сучасній системі безпеки: "Вперше після Другої світової війни здійснена спроба змінити сталий міжнародний порядок в Європі, у тому числі – військовими засобами".

При цьому все це відбувається "не на периферії світу, або в темні часи Середньовіччя, а в центрі Європи і на початку 21 століття", констатував він. "Тому зазначене є великим викликом європейській спільноті, звідки постає надважливе спільне завдання щодо виведення зі стану кризи системи європейської безпеки заради миру та стабільності у регіоні", - заявив Голопатюк.

Як повідомлялося, спланована збройна агресія Росії проти України розпочалася 20 лютого 2014 року з військової операції збройних сил РФ із захоплення частини території України – Кримського півострова. Згодом російські регулярні війська та керовані Россією бойовики окупували окремі райони Донецької та Луганської областей України.