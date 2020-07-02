Україна в ОБСЄ: Потрібні дієві механізми для контролю військ РФ на Донбасі та в Криму

У рамках ОБСЄ мають бути створені дієві механізми контролю за військовою діяльністю російсько-окупаційних військ, що дислокуються на тимчасово окупованій території Донбасу та АР Крим.

Про це заявив начальник Головного управління міжнародного співробітництва і верифікації ЗС України генерал-лейтенант Леонід Голопатюк під час онлайн-засідання Форуму безпекового співробітництва ОБСЄ, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Звертаю увагу на необхідність вироблення дієвих механізмів міжнародного контролю за військовою діяльністю російсько-окупаційних військ, що дислокуються на тимчасово окупованій території на сході нашої держави та в Автономній Республіці Крим", - заявив Голопатюк у ході засідання, присвяченого виконанню та модернізації Віденського документа 2011 року про заходи зміцнення довіри та безпеки.

При цьому він запевнив у послідовному курсі України щодо неухильного виконання своїх зобов’язань відповідно до положень міжнародних договорів та угод у галузі контролю над звичайними озброєннями, незважаючи на те, що країна змушена вести бойові дії, відбиваючи збройну агресію РФ.

"Україна продовжуватиме співробітництво у процесі модернізації Віденського документа стосовно заходів зміцнення довіри та безпеки та інших інструментів впливу ОБСЄ, що сприятимуть військовій стабільності, транспарентності та передбачуваності для усіх держав-учасниць, і закликає держави-учасниці приєднуватися до цього процесу", - наголосив Голопатюк.

За словами генерала, на сьогодні важливим є не лише сумлінне та неухильне виконання положень Віденського документа (ВД-2011) усіма учасниками, "але і його модернізація з метою адаптації до сучасних умов, з урахуванням нових викликів системі європейської безпеки".

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На цьому тлі Україна в числі 34 держав-учасниць ОБСЄ робить певні кроки у цьому напрямку, однак процес модернізації ВД-2011 блокує Росія

"Ми стикаємося з небажанням деяких держав-учасниць підтримувати ці зміни та блокуванням з боку Російської Федерації модернізації Віденського документа та адаптації до сучасних реалій комплексу заходів зміцнення довіри та безпеки", - заявив начальник Головного управління міжнародного співробітництва і верифікації ЗСУ.

Більше того, як додав генерал, діяльність Російської Федерації вже завдала удару територіальній цілісності України і "призвела до утворення так званих "сірих зон" на нашій території, а нарощування військ (сил) у безпосередній близькості з нашою державою продовжує створювати додаткові дестабілізаційні фактори".