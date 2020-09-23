На “Об'єднаних зусиллях-2020” відпрацювали нові тактичні прийоми наступальних дій

На полігоні "Широкий Лан" у Миколаївській області в межах стратегічних командно-штабних навчань "Об'єднані зусилля-2020" були відпрацьовані нові тактичні прийоми наступальних дій механізованої бригади оперативного командування "Північ" та управління військами за стандартами НАТО.

За перебігом навчань, на яких уперше в Україні буде застосовано протитанковий ракетний комплекс Javelin, а також задіяна штурмова та армійська авіація Нацгвардії, спостерігав Президент Володимир Зеленський, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Одна із механізованих бригад оперативного командування "Північ" бере участь у стратегічних командно-штабних навчаннях «Об'єднані зусилля-2020» і, за легендою, як оперативний резерв разом з 31 бригадою веде наступ з метою розгрому супротивника і відновлення державного кордону. "Родзинкою" цих навчань був наступ бригади в один ешелон на фронті до 7 км та штурм і зачистка населених пунктів. Все це відпрацьовувалося у взаємодії з авіацією. Це було складно, але ми впоралися. При плануванні дій бригади застосували процедури НАТО. Я особисто задоволений результатом", - сказав керівник навчань, командувач військ ОК "Північ", генерал-майор, Валерій Залужний.

За його словами, на цих навчаннях задіяні нестандартні форми і способи підготовки, а управління здійснюється за стандартами НАТО, і органи військового управління розгортаються на пунктах управліннях вже за новою J-структурою.

Навчання триватимуть чотири доби. В них беруть участь як спостерігачі і контролери іноземні партнери – військовослужбовці Збройних сил США, Канади, Великої Британії, які працюють інструкторами у 184-му навчальному центрі. "Вони півтора року готували цю бригаду, і їм було цікаво подивитися на результати своєї праці. Вони також виставлятимуть оцінки за дії бригади", - наголосив Залужний.

За словами представника "Об'єднаної багатонаціональної групи з підготовки — Україна", яка базується на Яворівському полігоні, капітана армії США Дерека Фанкгаузера, українські солдати компетентні, професійні, багато чого знають і вміють. "Багато з того, що ми побачили на цих навчаннях, має сумісність з діями підрозділів НАТО. Ми раді працювати разом з нашими українськими колегами. А ще нас надзвичайно вразило те, як українські військовослужбовці вміють маскувати техніку та особовий склад. Коли я приїжджаю до підрозділів, то питаю, де ваші танки? А вони відповідають: "Та ось же вони". Але їх не видно, бо добре замасковані", - розповів капітан Фанкгаузер.

Представник канадської навчально-тренувальної місії UNIFIER в Україні, своєю чергою, зазначив, що він з колегами спостерігає за тим, наскільки операції українських ЗС сумісні з тими, що проводять канадські військові.

"Ми спостерігали за навчаннями бригади, з якою давно працюємо. Ми хотіли побачити, як вони підготовлені і наскільки їхні дії сумісні з нашими. Нам було приємно побачити результати, і ми задоволені тим, як працюють військові, техніка, які маневри виконують", - зазначив представник канадської місії.

Він додав, що подібні навчання в Канаді тривають довше.

"У нас є можливості і ресурси зробити цей процес тривалішим. У нас це розділено на 2 етапи: на першому ми не використовуємо зброю, а лише готуємось. Сьогодні тут була синхронізація цих двох етапів, і ми задоволені її результатами", - наголосив представник UNIFIER.