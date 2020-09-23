На полігоні “Широкий Лан” не спрацював Javelin

Під час навчаннях окремої механізованої бригади оперативного командування "Північ" на полігоні "Широкий Лан" на Миколаївщині не спрацював ПТРК FGM- 148 "Javelin".

Як передає кореспондент Укрінформу, цю інформацію підтвердив генерал-майор Валерій Залужний - командувач військ оперативного командування «Північ», начальник Об'єднаного оперативного штабу ЗСУ військ оперативного командування «Північ».

"Джевелін не спрацював, ракета не вилетіла. Можливо, це помилка оператора, може щось інше, треба розбиратися, зараз точно сказати не можу", - сказав Залужний.

Навчання проходить в рамках практичних дій у ході стратегічного командно-штабного навчання "Об'єднані зусилля-2020". Основні завдання - наступ на непідготовлену оборону, бій в урбанізованій місцевості.

В навчанні задіяна штурмова та армійська авіація Нацгвардії . В Україні ПТРК FGM- 148 "Javelin" застосовувався вперше.

Ракетний комплекс виробництва американських підприємств Raytheon та Lockheed Martin призначений для ураження бронетехніки, укріплень на землі, а також деяких літальних об'єктів, що переміщуються на низькій висоті й швидкості — гелікоптерів або БПЛА.

Прийнятий на озброєння армії США в 1996 році. З 30 квітня 2018 року перші комплекти стали надходити до України.