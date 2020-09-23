"Об’єднані зусилля-2020": десантники України та Британіїї форсували Дніпро

У рамках стратегічного командно-штабного навчання «Об’єднані зусилля — 2020» на Херсонщині розпочалася активна фаза масштабного вишколу десантників Збройних сил України та Великої Британії.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Міноборони.

«Сьогодні поблизу села Львове на Херсонщині, в рамках стратегічного командно-штабного навчання «Об’єднані зусилля — 2020» та їхньої україно-британської складової «Спільні зусилля», розпочалася активна фаза масштабного вишколу десантників двох країн», - йдеться в повідомленні.

Як зазначили в пресслужбі, за задумом командування, 3-тя батальйонна тактична група 80-ї окремої десантно-штурмової бригади Збройних Сил України та інтегрована в неї ротна тактична група 16-ї десантно-штурмової бригади Збройних сил Великої Британії мали із «боєм» захопити плацдарм на протилежному березі великої ріки. Далі — забезпечити переправу на відбиту у «ворога» ділянку ударного угруповання своїх військ, яке, своєю чергою, повинно розвинути успіх наступальними діями до визначених рубежів.

Українські та британські десантники форсували Дніпро / Фото: АрміяInfrom

Напередодні форсування Дніпра під час всебічної розвідки «ворожих» позицій, сил та засобів ураження було залучено водолазів-розвідників, які дослідили протилежний берег на наявність інженерних та мінно-вибухових загороджень, фортифікаційного обладнання, пасток. Крім того, водолази заклали у дно та берег Дніпра дистанційно керовані вибухові пристрої.

Як зазначається, роль ворога грали підрозділи однієї із українських мотопіхотних бригад. Спочатку по ворожих позиціях завдала удару артилерія і пара винищувачів Eurofighter Typhoon Королівських повітряних сил ЗС Великої Британії, придушивши роботу пунктів управління та вразивши місця зосередження живої сили й техніки. Далі у води Дніпра для пророблення проходів в інженерних загородженнях противника у складі передового загону 3-ї БТГ вплав зайшли бойові машини дистанційного розмінування місцевості. Перед самим берегом ці установки УР-77 на базі МТлБ на плаву «запустили» заряди розмінування, які здатні пророблювати проходи в мінних полях завширшки до 6-ти та довжиною до 90 метрів. За ними на швидкохідних човнах «Колібрі» на протилежний берег висадилося п’ять груп розмінування, до складу яких також входили військовослужбовці Великої Британії, що виконали інженерну дорозвідку плацдарму.

Ключовим дійством операції стало форсування Дніпра британським десантним підрозділом на ББМ «Козак». За підтримки української авіації, протиповітряних зенітних установок ЗУ-23 та надводного загороджувального загону підрозділи Сил підтримки розгорнули понтонно-мостову переправу. Водночас ліворуч, для введення противникав оману, була встановлена хибна переправа із макетами танків на понтонах, розповіли в пресслужбі.

Як повідомляв Укрінформ, 22-25 вересня в Україні триває стратегічне командно-штабне навчання «Об’єднані зусилля - 2020», участь в якому беруть близько 12 тисяч осіб та 700 одиниць озброєння та військової техніки.

Метою навчання є нарощування оперативних спроможностей органів військового управління ЗСУ та органів управління інших складових сил оборони, здійснення ефективного управління військами і силами в ході ведення операції. Навчання будуть проведені на єдиному оперативно-стратегічному фоні, які наближені до імовірного характеру розвитку воєнно-політичної обстановки навколо України.

У ході навчання органи військового управління ЗСУ розгортаються на пунктах управліннях вже в нових J-структурах. Це навчання стане контрольним заходом для перевірки нової системи управління в українських військах.

Під час навчання перевіряються системи зв’язку, розвідки, отримання інформації та обмін нею, як між органами управління Збройних сил, так і між силами і засобами країн-членів НАТО. Вперше до проведення стратегічного командно-штабного навчання залучені військові підрозділи Збройних сил країн-членів НАТО (США, Велика Британія) для спільного виконання навчально-бойових завдань, радники представництва НАТО в Україні, представники Офісу зв’язку НАТО в Україні, також інструктори, військові радники, спостерігачі від США, Великої Британії, ФРН, Литовської Республіки та Республіки Польща. Загалом за проведенням навчань спостерігають до 200 іноземних інструкторів, військових радників та спостерігачів.

До навчань залучено понад 100 військових частин, підрозділів всіх родів, видів військ та спеціальних військ ЗСУ.

Стратегічні командно-штабні навчання «Об’єднані зусилля-2020» є своєрідною відповіддю на масштабні військові навчання «Кавказ-2020», активну фазу яких Російська Федерація запланувала на 21-26 вересня.

За інформацією Головного управління розвідки Міноборони , Росія з початком активної фази своїх військових навчань "Кавказ-2020", яка запланована на 21-26 вересня, перекинула до кордону з Україною близько 120 тис. військових, не менше 500 танків, 300 літаків та сотні видів іншої техніки та озброєння.

фото: АрміяInfrom