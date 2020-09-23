Зеленський зустрівся з послами країн G7 та Євросоюзу

«Підтримка з боку ваших держав та ЄС є для України ключовою. Тому хочу постійно підтримувати цей діалог, щоб почути вас та поділитися своїм баченням політичного життя та стратегії подальших перетворень у країні», – сказав Зеленський.

Він відзначив, що радий цій зустрічі під час навчань «Об'єднані зусилля – 2020», які вважає важливими у контексті того, що Україна отримала статус партнера НАТО з розширеними можливостями.

Президент поінформував учасників зустрічі про стан і перспективи реалізації ключових реформ, ситуацію навколо антикорупційних органів, НБУ, про підготовку до проведення місцевих виборів та запевнив у незмінності курсу країни.

«Європейський вибір є незмінним для нашої держави. Саме він формує порядок денний політичних та економічних перетворень в Україні», – констатував він.

Щодо економічних перспектив країни Зеленський відзначив, що влада прагне закласти підґрунтя для сталого динамічного розвитку України, створення робочих місць, модернізації інфраструктури, відновлення промислово-виробничої бази, залучення інвестицій.

«Наразі зусилля уряду та Верховної Ради спрямовані на підтримку економіки в період кризи, залучення інвестицій та модернізацію тих галузей промисловості, у яких Україна зберігає потенціал. Ми зацікавлені в іноземних інвестиціях і працюємо над створенням комфортних умов для роботи інвесторів. Мій пріоритет – системне поліпшення інвестиційного клімату», – наголосив він.

Глава держави також зазначив, що стоїть на позиції збереження незалежності Національного банку України та приділяє увагу продовженню реформування банківського сектору.

Не менш важливою він назвав і незалежність антикорупційних органів та запевнив, що його позиція – всі процедури відбору членів конкурсних комісій та конкурси на посади очільників антикорупційних органів, зокрема таких як САП та НАБУ, мають відбуватися згідно з установленою законом процедурою, прозоро та під громадським контролем.

«Як гарант Конституції готовий усіляко захищати й забезпечувати незалежність і прозорість роботи САП, НАБУ, ВАКС. Водночас вимагатиму забезпечення права українських громадян бачити дієву роботу цих органів», – заявив Зеленський.

Як повідомляв Укрінформ, Президент Володимир Зеленський 23 вересня перебував з робочою поїздкою до Миколаївської області, де ознайомився з перебігом стратегічних командно-штабних навчань «Об'єднані зусилля – 2020».

Фото: ОП