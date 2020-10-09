У Мадриді ввели надзвичайний стан, щоб реалізувати карантин

Уряд Іспанії у п'ятницю запровадив надзвичайний стан, щоб здійснити локальний карантин у Мадриді, після того, як Верховний суд скасував запровадження надзвичайних заходів.

Як передає Укрінформ, про це пише El Pais.

Рішення було прийнято урядом Соціалістичної партії після того, як регіональна адміністрація Мадриду відмовилася запроваджувати обмеження у 10 містах столичного регіону, зокрема у столиці країни.

Надзвичайний стан діятиме впродовж 15 днів.

Юридична та політична битва щодо того, як стримувати епідемію коронавірусу, відкрито розгорнулася між центральним урядом, очолюваним лівоцентристською коаліцією Соціалістичної партії (PSOE) й партією Unidas Podemos та регіональним урядом Мадриду.

Минулого тижня нові обмежувальні заходи було погоджено більшістю регіонів країни, і вони передбачали обмеження для муніципалітетів, де мешкають понад 100 000 жителів. Минулої п’ятниці, на тлі незгоди регіонального уряду, 10 міст регіону Мадрида, включаючи столицю Іспанії, запровадили додаткові обмеження, яких вимагав центральний уряд.

Але Вищий суд Мадрида в четвер скасував ці заходи. Суд постановив, що уряд не може обмежувати основне право громадян - на свободу пересування.

Як повідомлялося, Вищий суд Мадрида скасував рішення уряду Іспанії про запровадження обмежень на пересування у місті та дев'яти муніципалітетах регіону на тлі різкого зростання випадків захворювання на коронавірус.

У світі станом на 9 жовтня зареєстровано 36 804 776 випадків COVID-19, зокрема 1 067 560 летальних, одужали 27 697 853 особи.

Фото: VÍCTOR LERENA / EFE