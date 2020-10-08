Трюдо обіцяє канадцям безкоштовну вакцину від COVID-19

Кожен канадець матиме змогу безкоштовно вакцинуватися від COVID-19, щойно ефективна вакцина стане доступною.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це під час виступу у парламенті заявив прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо.

“Ми дуже цінимо нашу універсальну систему охорони здоров’я, завдяки якій такі речі, як рятівні вакцини, є для канадців безкоштовними”, - сказав Трюдо.

Він нагадав, що уряд створив спеціальну експертну комісію, яка вносить рекомендації стосовно “найкращого способу розподілу вакцин, справедливо та рівно”.

“Хочу також наголосити на роботі нашого міністра державних закупівель, який упевнився в тому, що ми матимемо чудовий доступ до вакцин з усього світу, щойно вони стануть доступними”, - додав прем'єр-міністр.

Нагадаємо: на території Канади залишалося 17 916 активних випадків COVID-19. Загалом від початку пандемії на території країни недуга забрала 9 541 життя.

Як повідомляв Укрінформ, країна вже уклала попередні угоди на постачання до країни близько 154 млн вакцин від різних виробників.