Трюдо обіцяє канадцям безкоштовну вакцину від COVID-19

Трюдо обіцяє канадцям безкоштовну вакцину від COVID-19

Укрінформ
Кожен канадець матиме змогу безкоштовно вакцинуватися від COVID-19, щойно ефективна вакцина стане доступною.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це під час виступу у парламенті заявив прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо.

“Ми дуже цінимо нашу універсальну систему охорони здоров’я, завдяки якій такі речі, як рятівні вакцини, є для канадців безкоштовними”, - сказав Трюдо.

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Він нагадав, що уряд створив спеціальну експертну комісію, яка вносить рекомендації стосовно “найкращого способу розподілу вакцин, справедливо та рівно”.

“Хочу також наголосити на роботі нашого міністра державних закупівель, який упевнився в тому, що ми матимемо чудовий доступ до вакцин з усього світу, щойно вони стануть доступними”, - додав прем'єр-міністр.

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Нагадаємо: на території Канади залишалося 17 916 активних випадків COVID-19. Загалом від початку пандемії на території країни недуга забрала 9 541 життя.

Як повідомляв Укрінформ, країна вже уклала попередні угоди на постачання до країни близько 154 млн вакцин від різних виробників.

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