Єврокомісія підписала угоду щодо закупівель перших ліків проти COVID-19

Європейська комісія підписала угоду з американським виробником ліків Gilead щодо постачання лікувального засобу Remdesivir для лікування близько 3 400 пацієнтів від хвороби COVID-19.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Reuters.

Речник виконавчого органу ЄС заявив, що минулої п'ятниці Брюссель домовився з Gilead про постачання майже 20 300 додаткових доз медичного засобу, "які допоможуть майже 3 400 пацієнтам", вартість угоди - 7 мільйонів євро.

Це додаток до 30 тисяч курсів лікування, які Єврокомісія придбала наприкінці липня, що мали призначатися для задоволення потреб країн Європи протягом серпня та вересня.

Remdesivir зазвичай дають у країнах Європи тяжкохворим пацієнтам. Його також отримував президент США Дональд Трамп після того, як у нього виявили коронавірус.

Remdesivir та стероїд Дексаметазон на сьогодні є єдиними дозволеними засобами для лікування хвороби COVID-19 у Європі.

Декілька європейських країн раніше заявили, що відчувають дефіцит цього засобу, глобальний запас якого майже повністю знаходиться у США.

Як повідомлялося, станом на ранок 8 жовтня у світі зареєстровано 36 394 156 випадків коронавірусу, зокрема 1 060 462 летальні випадки та 27 412 315 випадків одужання.