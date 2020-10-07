Україна зможе отримати від Євросоюзу до 8 мільйонів доз COVID-вакцини

Україна зможе отримати до 8 млн доз вакцини від коронавірусу як учасник ініціативи Фонду «COVID-19 Vaccine Global Access Facility (COVAX)», якому ЄС виділив 400 млн євро на придбання близько 2 млрд доз вакцини.

Як передає Укрінформ, про це написала віцепрем'єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина у статті для "Дзеркала тижня".

Вона зазначила, що пандемія коронавірусу не лише суттєво вплинула на підготовку і проведення 22-го саміту Україна-ЄС, а й стала першим із питань до обговорення, бо усі свідомі того, що забезпечення швидкого доступу до вакцини є важливим міжнародним завданням. У цьому контексті Стефанішина нагадала, що 31 серпня Європейський Союз виділив 400 млн євро Фонду «COVID-19 Vaccine Global Access Facility (COVAX)», який забезпечить придбання до 2 млрд доз вакцини до кінця 2021 року.

"Україна була відібрана до переліку учасників цієї ініціативи, відтак, зможе отримати до 8 млн доз вакцини.

Водночас ми готові зробити свій внесок у боротьбу з коронавірусом. У нас є відповідна інфраструктура, підприємства для виробництва вакцин, і ми готові разом з іншими країнами ЄС брати участь у їх масовому виробництві", - зазначила віцепрем'єрка.

Стефанішина зауважила, що, як показала пандемія, крім реагування на масштабні виклики, слід приділити увагу системній роботі з побудови загальної системи стійкості, зокрема, у сфері охорони здоров'я, як на загальнодержавному, так і на міждержавному рівні.

"Ми вдячні, що Євросоюз був і залишається нашим надійним партнером у впровадженні медичної реформи та розвитку спроможності державних інституцій України. У свою чергу, ми будемо і надалі розбудовувати співпрацю наших установ з європейськими, перш за все з Європейським центром з профілактики та контролю захворюваності (ECDC), Європейським агентством лікарських засобів (EMA) та Об’єднаним дослідницьким центром Європейської комісії (JRC)", - пообіцяла вона.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні станом на 7 жовтня лабораторно підтверджено 239 337 випадків COVID-19, з них за добу – 4 753.