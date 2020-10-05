Коронавірусом могло заразитися вже 10% населення Землі – ВООЗ

У Всесвітній організації охорони здоров'я (ВООЗ) вважають, що коронавірусною інфекцією могло заразитися 10% населення Землі.

Як передає Укрінформ із посиланням на AP, про це заявив глава служби надзвичайних ситуацій ВООЗ Майкл Райан.

За його словами, приблизно одна з 10 осіб у всьому світі може бути заражена COVID-19. Дані відрізняються серед міських і сільських жителів, а також представників інших груп.

Райан зазначив, що «у кінцевому підсумку це означає, що переважна більшість населення світу залишається в небезпеці».

За даними сайту Worldometer, у світі зафіксовано 35 432 909 випадків коронавірусу, зокрема 1 042 289 летальних, одужали 26 643 410 людей.

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