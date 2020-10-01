В Україні COVID-вакцина може з'явитися у другій половині 2021 року - ВООЗ

Вакцина від COVID-19 може з'явитися в Україні у другій половині 2021 року - для вразливих груп населення.

Як передає Укрінформ, про це в інтерв'ю Супільному сказав керівник офісу ВООЗ в Україні Ярно Хабіхт.

"Ми маємо понад 200 експериментальних вакцин, які знаходяться на різній стадії розвитку в лабораторіях або на різних типах випробувань. І з них вже 8 вакцин, які перебувають у третій фазі клінічних випробувань, і ще одну вакцину зараз розглядаємо. Тож насправді ми маємо 9 вакцин, котрі до кінця грудня 2020 року мають показати результати, які ми зможемо розпочати вивчати. Якщо все вдаватиметься дуже добре, то вакцина в Україні може бути в наявності в другій половині 2021 року для людей із вразливих груп населення", – сказав Хабіхт.

Він зазначив, що зараз у програмі ВООЗ щодо виробництва та розповсюдження вакцини від коронавірусної хвороби задіяно 156 економічних структур, програма вакцинації має охопити 2/3 населення планети. Україна отримає вакцину від COVID-19 в рамках програми COVAX.

"Механізм COVAX є частиною ініціативи прискореного доступу, яка також була започаткована ВООЗ, і наразі COVAX очолюється трьома організаціями, такими як Всесвітня організація охорони здоров'я, Global Alliance for Vaccines and Immunisation (GAVI) та Коаліція за інновації щодо епідемічної готовності; ця мережа була створена у 2017 році", – розповів Хабіхт.

Від зауважив, що наразі не у світі не існує жодного препарату, яким можна було вилікувати коронавірусну хворобу. Утім, досвід боротьби з COVID-19 свідчить про важливість кисневої терапії, певні ефекти від застосування деяких кортикостероїдів, наприклад дексаметазону.

Як повідомляв Укрінформ, станом на 1 жовтня в Україні лабораторно підтверджено 213 028 випадків COVID-19, з них за добу – 4 069.