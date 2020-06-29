Препарат проти COVID-19 у Штатах коштуватиме від $390 за флакон

Компанія-виробник препарату Remdesivir, який недавно був визнаний ефективним для лікування тяжко хворих на COVID-19, оприлюднила цінові пропозиції для уряду і приватних лікарень у США, що коливаються від $390 до $520 за флакон.

Про це повідомляє CNN.

"Компанія Gilead Sciences, яка виробляє препарат проти COVID-19, зранку понеділка заявила в відкритому листі, що вирішила встановити ціну $390 за флакон (препарату Remdesivir – ред.) для продажів уряду США", - зазначається в повідомленні.

Таким чином, типовий п’ятиденний курс лікування, який включатиме використання шести флаконів одним пацієнтом, коштуватиме $2340.

Водночас, вартість препарату для приватних страхових компаній становитиме $520, що дорівнюватиме $3120 за курс для пацієнта.

Препарат Remdesivir наразі вважається єдиним засобом, який підтвердив свою ефективність у допомозі людям, що важко переносять COVID-19. Він, зокрема, знімає лихоманку у таких пацієнтів та дозволяє їм легше справлятися з симптомами недуги.

Як правило, в США люди не сплачують повну суму за лікування, оскільки користуються системою медичного страхування Medicare, а також послугами приватних страхових компаній, що діють в Сполучених Штатах.