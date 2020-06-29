Нобелівські лауреати закликали зробити вакцину від COVID-19 загальнодоступною

Більше 100 політиків, діячів науки і культури та громадських лідерів підписали звернення з проханням визнати вакцину від COVID-19 "глобальним загальним благом" і зробити її загальнодоступною.

Про як пише Deutsche Welle, заклик був опублікований у неділю, 28 червня, з ініціативи Центру Мухаммада Юнуса, лауреата Нобелівської премії миру із Бангладеш.

Мета ініціативи – домогтися загальнодоступності вакцини по всьому світу. У зверненні зазначається, що ефективність вакцинації буде залежати, в тому числі і від того, чи зможуть її отримати жителі всіх країн. Тому підписанти закликають уряди, фонди, благодійників та бізнес безкоштовно виробляти і поширювати вакцину, виявивши таким чином "колективну відповідальність за захист всіх вразливих осіб".

Вакцина проти коронавіруса як і раніше в стадії розробки та тестування. На сайті ініціативи вказується, що приблизний час отримання готового препарату становить близько 18 місяців або менше, що буде абсолютним рекордом.

Заклик підписали 17 нобелівських лауреатів, серед яких Лех Валенса, Михайло Горбачов, Малала Юсафзай і Надя Мурад; 20 колишніх президентів, включаючи Олександра Кваснєвського і Романо Проді; а також 15 колишніх прем'єр-міністрів, у тому числі Гордон Браун і Ека Ткешелашвілі.

Нагадаємо: вакцина проти коронавірусу, який може викликати захворювання легенів COVID-19, як і раніше в стадії розробки та тестування. На сайті ініціативи вказується, що приблизний час отримання готового препарату становить близько 18 місяців або менше, що буде абсолютним рекордом.