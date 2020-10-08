Єврокомісія затвердила вже третю угоду про постачання COVID-вакцини

Єврокомісія затвердила вже третю угоду щодо потенційного постачання вакцини від хвороби COVID-19 з фармацевтичною компанією Janssen Pharmaceutica NV - однією з фармацевтичних компаній групи Johnson & Johnson.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє сайт Єврокомісії.

Згідно з угодою, як тільки вакцина, що виробляється компанією, виявиться безпечною та ефективною проти COVID-19, угода дозволятиме державам-членам придбати дози вакцини для 200 мільйонів людей. Уряди країн також матимуть можливість придбати дози вакцини для ще 200 мільйонів людей додатково.

Держави-члени зможуть також приймати рішення про передачу вакцини країнам з низьким та середнім рівнем доходу або про перенаправлення її до інших європейських країн.

Єврокомісія вже раніше підписала подібні угоди з компаніями AstraZeneca та Sanofi-GSK, які також розробляють потенційні вакцини від коронавірусної хвороби.

Голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн після підписання угоди зазначила: "Оскільки коронавірус продовжує тривожними темпами поширюватися Європою, важливо знайти вакцину, і це має статися швидко. Я рада, що нам вдалося домовитись з Johnson & Johnson про придбання вакцин для 200 мільйонів людей. Це наша третя подібна угода з фармацевтичною компанією".

"Наша мета - забезпечити громадян ЄС безпечними та ефективними вакцинами, щойно їх винайдуть", - додала Урсула фон дер Ляєн.

Як повідомлялося, Україна зможе отримати до 8 млн доз вакцини від коронавірусу як учасник ініціативи Фонду «COVID-19 Vaccine Global Access Facility (COVAX)», якому ЄС виділив 400 млн євро на придбання близько 2 млрд доз вакцини.

Станом на ранок 8 жовтня у світі зареєстровано 36 394 156 випадків коронавірусу, зокрема 1 060 462 летальні випадки та 27 412 315 випадків одужання.