Єврокомісія запускає єдину платформу сповіщення про ризики коронавірусу

Єврокомісія оголосила в понеділок про практичний запуск комунікаційної платформи, яка поєднує мобільні додатки різних країн ЄС із відстеження та запобігання поширенню пандемії коронавірусу.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на інформацію, що оприлюднена на сайті Єврокомісії.

«За запитом країн-членів, Єврокомісія заснувала загальноєвропейську комунікаційну систему, яка має забезпечити взаємосумісність між додатками з відстежування контактів. Після успішного проходження пілотної фази система запрацювала сьогодні, поєднавши на першому етапі спеціалізовані мобільні додатки служб відстеження контактів у Німеччині, Ірландії та в Італії, які вже зараз охоплюють більше 30 мільйонів людей. Як очікується, невдовзі до системи приєднаються більше країн», - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, започаткування такої транскордонної системи відстежування захворювань на COVID-19 є важливим для запобігання поширенню епідемії та сприяє дотриманню принципу свободи руху людей, який залишається однією із базових свобод ЄС та перевагою Спільного європейського ринку.

Читайте також: Євростат повідомляє про зростання смертності у ЄС

Як повідомлялося, з початку епідемії коронавірусу навесні поточного року у більшості країн ЄС були створені інтернет-платформи для інформування про кількість та місцезнаходження людей, що інфіковані на коронавірус, із дотриманням правил анонімності та поваги до особистих даних. Метою таких додатків було попереджати людей про ризики, пов’язані із поширенням інфекції в тих чи інших європейських регіонах. Віднині учаснику цієї комунікаційної ініціативи достатньо встановити один із 20 подібних мобільних додатків, щоб стати учасником загальноєвропейської мережі.

За даними Worldometer, у світі зафіксовано 40 413 289 випадків коронавірусу, зокрема 1 119 959 летальних, одужали 30 171 887 осіб.