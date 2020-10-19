Євростат повідомляє про зростання смертності у ЄС

Європейське статистичне агентство Євростат 19 жовтня оприлюднило дані, які засвідчили зростання рівня смертності в 26 країнах ЄС з березня по червень 2020 року, на який припадає перша хвиля пандемії коронавірусу.

Про це Укрінформ повідомляє з посиланням на дані, що оприлюднені на сайті Євростату.

«За даними, які надійшли від 26 країн-членів, за період з березня по червень 2020 року було зареєстровано на 168 тисяч більше смертей, ніж у середньому реєструвалося у такий же період протягом чотирьох років, починаючи з 2016 року. Ці дані включають будь-які випадки смерті, незважаючи на її причини, та можуть бути використані для оцінки прямого та непрямого впливу пандемії COVID-19 на європейське населення», - йдеться у повідомленні.

Пік кількості смертей, за статистичними даними, припав на 14-й тиждень року наприкінці березня-початку квітня, - у середньому, на 36 тисяч випадків більше, ніж у ці ж дні протягом попередніх років. Потім розпочалася тенденція на зниження смертності – протягом 19-го тижня у травні приріст смертності становив 5 000 «додаткових» випадків, у середині червня – знизився до +2 200.

За інформацією Євростату, найбільше від цього явища постраждали Іспанія та Італія. В Іспанії у період з 10 по 26-ий тиждень 2020 року реєструвалося на 48 тисяч більше випадків смертності, ніж у цей же проміжок часу з 2016 по 2019 роки, в Італії цей трагічний показник склав +46 тисяч, у Франції - + 30 тисяч, у Німеччині та у Нідерландах – по +10 тисяч смертей у кожній країні. На решту держав Євросоюзу припадає приріст смертності, в цілому, на 25 «додаткових» випадків.

Серед європейських міст найбільше постраждали італійське Бергамо (Bergamo) та іспанська Сеговія (Segovia). У першому місті та Півночі Італії зростання смертності у піковий 12-й тиждень року склало драматичні 895 відсотків порівняно зі «звичайним» рівнем, у Сеговії на 13-й тиждень року припав пік зростання смертності на 634 відсотки.

За даними Worldometer, у світі зафіксовано 40 413 289 випадків коронавірусу, зокрема 1 119 959 летальних, одужали 30 171 887 осіб.