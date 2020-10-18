Ізраїль почав поступово виходити із суворого карантину

У неділю, 18 жовтня, через місяць після запровадження вже другого з початку року суворого карантину, Ізраїль почав послаблювати обмеження.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє The Times Of Israel.

Голова уряду Біньямін Нетаньягу заявив, що цього разу вихід із карантину буде поступовим. Починаючи з неділі ізраїльтяни можуть відходити від домівок більш як на 1 кілометр та ходити в гості. Дозволяється проведення зборів із дотриманням обмежень: до 10 осіб у приміщенні та до 20 – просто неба.

Окрім того, зможуть відкритися дитячі садки та початкові школи, ресторани продаватимуть страви навинос. Також дозволяється відвідувати пляжі та національні парки.

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"Цього разу ми вийдемо з (карантину - ред.) обережно, відповідно до плану, викладеного експертами МОЗ. Якщо всі дотримуватимуться правил, я впевнений, що це спрацює", - наголосив Нетаньягу.

Водночас в уряді попередили громадян: якщо внаслідок послаблення обмежень захворюваність зросте, карантин можуть знову посилити.

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Як повідомлялося, 18 вересня Ізраїль запровадив другий загальнонаціональний нокдаун на тлі зростання захворюваності на COVID-19. Закривалися підприємства, заклади торгівлі, школи. Суворий карантин сприяв зменшенню добової кількості заражень з 9 тисяч до приблизно 2 тисяч. Загалом від початку епідемії в Ізраїлі зафіксовано 300 201 випадок коронавірусу.

Фото: haaretz.com