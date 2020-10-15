Ізраїль заявив про відновлення міжнародного авіасполучення

У ніч на четвер уряд Ізраїлю схвалив рішення про відновлення авіасполучення відповідно до програми "відкрите небо" - як це було до введення загального карантину.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє портал Newsru.

Відзначається, що аеропорт Бен-Гуріон почне роботу в цьому режимі опівночі з 15 на 16 жовтня.

У п'ятницю, 16 жовтня, відновлять польоти з Ізраїлю 30 зарубіжних авіакомпаній. А в неділю, 18 жовтня, очікується 24 рейси ізраїльських авіакомпаній «Ель-Аль» і Israir, пізніше наступного тижня відновить польоти авіакомпанія «Аркія».

У будівлі аеропорту також відновлять роботу кафе та ресторани.

Один з основних принципів авіасполучення під час пандемії полягає в тому, що ізраїльтяни, які вилітають у «зелені» країни, не повинні будуть знаходитися в режимі самоізоляції після повернення в Ізраїль, не зобов'язані будуть здавати аналіз на коронавірус, якщо протягом 14 днів перед поверненням вони не відвідували «червоні країни».

Список «зелених країн» уточнюватиметься кожні два тижні відповідно до даних Євросоюзу і оцінками МОЗ Ізраїлю.

Програма «відкрите небо» була введена в дію в середині серпня, проте вже через місяць вона була припинена на тлі рішення уряду про повторне запровадження загального карантину у зв'язку з погіршенням епідеміологічної ситуації.

Як повідомлялося, станом на 15 жовтня у світі 38 746 513 осіб захворіли на COVID-19, з них померли 1 096 881 особа, одужали 29 126 752.