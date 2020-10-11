В Ізраїлі тривають протести проти Нетаньягу – шістнадцяту суботу поспіль

У суботу ввечері десятки тисяч ізраїльтян вчергове вийшли на вулиці, вимагаючи відставки голови уряду Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу, що стало продовженням акцій протесту, які тривають в країні вже кілька місяців через звинувачення його в корупції.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє WAFA.

Це стала вже 16-та субота поспіль, коли в Ізраїлі влаштували демонстрації проти політики чинного прем'єр-міністра.

Протестувальники зібралися в сотнях місць по всій країні, оскільки діючий закон забороняє їм протестувати на звичному місці біля офіційної резиденції Нетаньягу в Єрусалимі. Чинні в Ізраїлі карантинні обмеження дозволяють людям збиратися у групи лише на відстані одного кілометра від їхньої оселі.

Основний мітинг відбувся на центральній площі Хабіма у Тель-Авіві, звідки демонстранти рушили ходою через все місто. Вони розмахували рожево-чорними прапорами, що символізують різні масові протестні рухи.

Рух "Чорні прапори", одна з груп, що організовує демонстрації, заявила, що загалом демонстрації були заплановані у 1 200 місцях по всій країні.

Як повідомлялося, у середу, 30 вересня, парламент Ізраїлю підтримав розпорядження уряду про запровадження в країні повного карантину для боротьби з другою хвилею коронавірусу. При цьому громадянам заборонено проводити демонстрації на відстані більше 1 кілометра від своєї оселі.

Критики закону впевнені, що він був ухвалений з метою блокування можливості проводити акції протесту біля резиденції Нетаньягу в Єрусалимі.

Фото: WAFA