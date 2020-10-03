Під час сутичок з ізраїльськими військовими постраждали 15 палестинців

Унаслідок сутичок між ізраїльськими військовими та палестинцями у різних регіонах Західного Берегу постраждало щонайменше 15 осіб.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це із посиланням на джерела у медичних службах Палестини пише Сіньхуа.

Зазначається, що травми від пострілів гумовими кулями отримали 15 молодих палестинців, ще кілька десятки надихалися сльозогінного газу, яким ізраїльські військові намагалися розігнати протести.

За словами свідків, сутички розпочалися поблизу міста Калькілія після тривалих мирних протестів стосовно розширення ізраїльських поселень на конфіскованій землі.

Фото: Nati Shohat/Flash90