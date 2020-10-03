Під час сутичок з ізраїльськими військовими постраждали 15 палестинців

Під час сутичок з ізраїльськими військовими постраждали 15 палестинців

Укрінформ
Унаслідок сутичок між ізраїльськими військовими та палестинцями у різних регіонах Західного Берегу постраждало щонайменше 15 осіб.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це із посиланням на джерела у медичних службах Палестини пише Сіньхуа.

Зазначається, що травми від пострілів гумовими кулями отримали 15 молодих палестинців, ще кілька десятки надихалися сльозогінного газу, яким ізраїльські військові намагалися розігнати протести. 

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За словами свідків, сутички розпочалися поблизу міста Калькілія після тривалих мирних протестів стосовно розширення ізраїльських поселень на конфіскованій землі.

Фото: Nati Shohat/Flash90

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