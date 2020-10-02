В Ізраїлі через закон, який обмежує протести, у відставку подав міністр туризму

Міністр туризму Ізраїлю Асаф Замір пішов у відставку через закон, що обмежує можливість проведення акцій протесту.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє агенція Reuters.

Опоненти влади вважають, що закон був ухвалений з метою припинення акцій протесту проти політики прем'єра Біньяміна Нетаньягу, що тривають у країні кілька місяців. Учасники акцій вимагають відставки Нетаньягу та звинувачують його у корупції.

"Навіть у найскладніший час Нетаньягу керує країною, дбаючи про власні політичні інтереси", - сказав Замір, коментуючи своє рішення.

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Як повідомлялося, у середу, 30 вересня, парламент Ізраїлю підтримав розпорядження уряду про запровадження в країні повного карантину для боротьби з другою хвилею коронавірусу. При цьому громадянам заборонено проводити демонстрації на відстані понад 1 кілометр від своєї оселі.

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Критики закону впевнені, що він був ухвалений з метою блокування можливості проводити акції протесту біля резиденції Нетаньягу в Єрусалимі.

Фото: MARC ISRAEL SELLEM/THE JERUSALEM POST