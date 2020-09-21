Тисячі ізраїльтян протестували біля резиденції Нетаньягу

У неділю, 20 вересня, ізраїльтяни відновили свої щотижневі акції протесту біля офіційної резиденції прем'єр-міністра Біньяміна Нетаньягу в центрі Єрусалима.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє АР.

Тисячі ізраїльтян вийшли протестувати, попри новий загальнонаціональний карантин, спрямований на стримування спалаху коронавірусу.

Виняток, що дозволяє людям проводити публічні демонстрації, було додано до умов тритижневого карантину, запровадженого в п'ятницю. Але багато учасників акції ігнорували правила соціального дистанціювання, які наказують їм залишатися в невеликих окремих групах.

Протягом літа тисячі ізраїльтян брали участь у протестах, закликаючи Нетаньягу піти у відставку. Прем'єр-міністра обвинувачують у хабарництві, шахрайстві і зловживанні довірою. Розслідування ізраїльської поліції щодо прем'єра тривало понад три роки.

Крім того, демонстранти ставлять під сумнів ефективність зусиль уряду з протидії пандемії COVID-19.

Фото: Olivier Fitoussi / Flash90