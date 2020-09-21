У Німеччині та Іспанії - протести проти карантину
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Радіо Свобода.
Після послаблення карантину в Європі рівень захворюваності, який до того дещо знизився, знову показав різке зростання.
Іспанська влада заявила, що з 21 вересня запровадить двотижневий суворий карантин в деяких районах Мадриду. Нові заходи поширюються на близько 850 тисяч людей, які живуть переважно в щільно населених, бідних південних районах – тобто 13% населення столиці та її околиць.
Прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчез анонсував посилення карантину 19 вересня збільшенням кількості хворих.
«Ми стривожені даними, які бачимо, адже кількість випадків у порівнянні з середнім національним показником подвоїлася, а рівень госпіталізації – потроїлася», – заявив Санчез 19 вересня.
Протести відбулися на наступний день після аналогічного заходу в Лондоні, що завершилися сутичками з поліцією.
Як повідомлялося, станом на 16:30 неділі, 20 вересня, у світі коронавірусом інфікувалися 31 036 957 осіб, з них 962 339 загинули та 22 642 848 одужали.
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