У Німеччині та Іспанії - протести проти карантину

На вулиці Німеччини та Іспанії 20 вересня вийшли протестувальники проти заходів для запобігання поширенню коронавірусу. Кілька тисяч людей зібралися в німецькому Дюссельдорфі та столиці Іспанії Мадриді.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Радіо Свобода.

Після послаблення карантину в Європі рівень захворюваності, який до того дещо знизився, знову показав різке зростання.

Іспанська влада заявила, що з 21 вересня запровадить двотижневий суворий карантин в деяких районах Мадриду. Нові заходи поширюються на близько 850 тисяч людей, які живуть переважно в щільно населених, бідних південних районах – тобто 13% населення столиці та її околиць.

Прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчез анонсував посилення карантину 19 вересня збільшенням кількості хворих.

«Ми стривожені даними, які бачимо, адже кількість випадків у порівнянні з середнім національним показником подвоїлася, а рівень госпіталізації – потроїлася», – заявив Санчез 19 вересня.

Протести відбулися на наступний день після аналогічного заходу в Лондоні, що завершилися сутичками з поліцією.

Як повідомлялося, станом на 16:30 неділі, 20 вересня, у світі коронавірусом інфікувалися 31 036 957 осіб, з них 962 339 загинули та 22 642 848 одужали.

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