Білл Гейтс розповів, коли може завершитися пандемія COVID-19

Протягом наступного року світ міг би знизити захворюваність на коронавірусну хворобу, якщо об’єднає зусилля, вважає один з засновників американської корпорації Microsoft Білл Гейтс.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Fox News.

На думку Гейтса, пандемія "не може тривати вічно" та завершиться у кращому випадку 2022 року.

"Кінець епідемії, найкращий варіант - це, мабуть, 2022 рік. Але протягом 2021 року ми мали б знизити рівень захворюваності, якщо діятиме загальносвітовий підхід. Слава богу, технології розробки вакцин вже були, фінансування надійшло, а компанії виділили своїх найкращих фахівців. Тому я налаштований оптимістично, все це не буде тривати вічно", - заявив Гейтс.

Він додав, що у США вакцина проти коронавірусу, за попередніми даними, має з’явитися на початку 2021 року.

"До наступного літа США почнуть повертатися до нормального русла. А до кінця року наша життєдіяльність зможе стати нормальною, якщо ми будемо допомагати також й іншим країнам", - наголосив Гейтс.

Як повідомлялося, станом на 20 вересня у світі коронавірусом інфікувалися 31 036 957 осіб, із них 962 339 померли та 22 642 848 одужали.