Темпи поширення COVID-19 у Європі дуже тривожні - ВООЗ

Голова Європейського відділення Всесвітньої організації охорони здоров’я Ганс Клюге вважає «дуже тривожними» темпи поширення коронавірусу в країнах Європи.

Як передає Укрінформ, про це інформує Mirror.

За словами Клюге, на тлі початку другої хвилі пандемії коронавірусу в таких країнах, як Іспанія та Франція, понад половину європейських країн повідомили про збільшення на 10% кількості випадків захворювання протягом останніх двох тижнів.

Зокрема, минулого тижня в Європі зафіксували понад 300 тис. нових випадків COVID-19. Це перевищує відповідний показник під час першого піку захворюваності у березні і викликає серйозне занепокоєння.

При цьому Клюге зазначив, що суворі карантинні заходи спричинили зменшення кількості випадків COVID-19 до "рекордно низького рівня" у червні. Але відколи обмеження були послаблені, кількість випадків захворювання швидко зростає в таких країнах, як Велика Британія, Франція та Іспанія.

Як повідомлялося, за даними Worldometer, у світі зареєстровано 30 085 915 випадків зараження коронавірусом, зокрема 945 955 летальних, одужало 21 833 475 осіб.

Фото: RFI