Ситуація з COVID-19 виходить із-під контролю — генсек ООН

Генсекретар ООН Антоніу Гутерреш заявив, що ситуація в світі з пандемією COVID-19 виходить із-під контролю і що одна лише вакцина не допоможе.

Як передає Укрінформ, про це Гутерреш заявив на пресконференції.

«Кількість летальних випадків від коронавірусу перевищила один мільйон осіб у світі. Одна вакцина не може вирішити цю кризу, і вже точно не в найближчому майбутньому», - наголосив генсек ООН.

Гутерреш наголосив, що люди повинні бути готові до вакцинації, але поширення дезінформації про вакцини розпалює «дикі теорії змови».

«Перед обличчям цієї смертельної хвороби ми повинні зробити все можливе, щоб зупинити смертоносну дезінформацію», — резюмував він.

Як повідомлялося, на даний момент число випадків зараження коронавірусом в світі перевищило 30 млн осіб, за останню добу виявили понад 307 тисяч нових випадків. За весь час пандемії померли більше 945 тисяч осіб.

За даними ВООЗ, щоб вакцинувати від коронавірусної інфекції всіх жителів планети, знадобиться більше 100 мільярдів доларів. В організації прогнозують, що масова вакцинація розпочнеться не раніше середини 2021 року.