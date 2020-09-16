У США прогнозують, що вакцина від COVID-19 буде доступною за рік

Вакцина від COVID-19 буде готова для споживачів у США в невеликих партіях не раніше нинішнього листопада-грудня, однак загальнодоступною вона стане лише в третьому кварталі наступного року.

Про це середу, 16 вересня, під час слухань у Сенаті США заявив директор Центру контролю та профілактики захворювань (CDC) доктор Роберт Редфілд, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Дуже обмежені поставки вакцини від COVID-19 можуть бути готові в листопаді-грудні", - сказав він.

За його словами, це означає, що "доведеться визначати пріоритети", хто отримуватиме її в першу чергу. Керівник CDC підкреслив, що це будуть передусім медики, які перебувають на передовій боротьби з хворобою, а також особи з категорії найвищого ризику.

"Якщо ж ви запитаєте мене, коли вона (вакцина – ред.) буде загальнодоступною для американців, щоби ми змогли повною мірою користуватися нею й повернутися до нашого звичного життя, я думаю, ми, мабуть, говоримо про третій або кінець другого кварталу… скоріше, третій квартал 2021 року", - зауважив він.

Водночас, директор CDC наголосив, що наразі найбільш ефективним засобом від зараження слід вважати носіння масок.

"Ця маска для обличчя більш гарантовано захищає мене від COVID, ніж коли я прийматиму вакцину", - наголосив Редфілд.

Таким чином, директор Центру контролю та профілактики захворювань висловив дещо інший прогноз щодо готовності вакцини, ніж президент США Дональд Трамп.

Нагадаємо, напередодні глава Білого дому в інтерв'ю Fox News заявив, що на його думку готовність вакцини – це "питання тижнів". Коли його попросили уточнити часові рамки, він назвав термін від чотирьох до восьми тижнів для розробок у США.

Як повідомлялося, станом 16 вересня число заражених коронавірусом у світі становить 29 727 253 особи, з них 939 185 загинули і 21 542 361 одужав.