Ізраїль вводить другий локдаун через коронавірус

Уряд Ізраїлю запроваджує повний карантин на два тижні з 25 вересня в рамках боротьби з другою хвилею коронавірусу.

Як передає Укрінформ, про це йдеться в заяві прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху, опублікованій в Фейсбуці.

"Друга хвиля коронавірусу б'є по всіх країнах світу, і по нас теж. Захворюваність в Ізраїлі зростає, збільшується число тяжкохворих і, на жаль, число померлих... Аби врятувати життя ізраїльтян, ми маємо оголосити повний карантин на два тижні, який розпочнеться найближчої п'ятниці і триватиме до кінця свята Сімхат Тора. Після цього буде ще два тижні карантину, сподіваюся, не дуже суворого, проте кажу заздалегідь: все залежить від показників захворюваності", - йдеться в заяві.

Локдаун триватиме до 10 жовтня. Деталі повного карантину прем'єр не надав.

Як повідомляв Укрінформ, 18 вересня Ізраїль запровадив другий загальнонаціональний карантин через пандемію коронавірусу COVID-19. Це пов'язано з істотним збільшенням нових випадків зараження, а також зростанням кількості тяжкохворих пацієнтів.

За даними сайту Worldometer, станом на ранок 24 вересня в Ізраїлі зафіксовано 206,3 тис. випадків COVID-19, з яких - 1 335 летальних, ще 148 075 осіб одужали.

Загалом у світі зареєстрували понад 32 млн випадків зараження коронавірусом, одужали вже понад 23,6 млн осіб.

Фото: haaretz.com