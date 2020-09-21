В Австрії – друга хвиля пандемії COVID-19, карантин посилили

В Австрії з понеділка заборонено збиратися у закритих приміщеннях у групах понад 10 осіб з метою проведення дозвілля та здійснення іншої соціальної активності.

Про це повідомляє власний кореспондент Укрінформу в Республіці Австрія.

Уведені обмеження спрямовані на запобігання поширенню SARS-CoV-2 з огляду на зростаючі цифри інфікувань, адже в останні дні в республіці фіксувалося понад 800 випадків за добу, що дало підстави говорити про початок другої хвилі пандемії COVID-19.

Нові правила щодо максимальної участі 10 осіб поширюються на непрофесійно організовані заходи у закритих приміщеннях, на яких відсутні спеціально позначені місця для сидіння. Як роз’яснили в австрійському МОЗ, це обмеження стосується, передусім, проведення вільного часу у закритих приміщеннях – спланованих зустрічей та заходів з метою розважання, фізичного та духовного розвитку.

Таким чином, невеликі культурні, спортивні та розважальні заходи, де передбачені лише стоячі місця і відсутній безпековий концепт заходу, з 21 вересня в Австрії повинні обмежуватися 10 учасниками (раніше дозволено було 50 осіб). Зокрема, це стосується занять йогою, уроків танців та ігрових вечорів, а також весіль, виставок, вернісажів, конгресів, навчальних курсів тощо. Виняток становлять лише похорони.

У випадку проведення заходу під відкритим небом та без спеціальних місць для сидіння максимально можлива кількість учасників 100 осіб.

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Водночас, якщо масовий захід проводиться з передбаченою концепцією безпеки та розміщенням позначених місць для сидіння, участь у ньому можуть взяти до 1500 осіб у закритому приміщенні та до 3000 учасників – під відкритим небом.

Згідно з опублікованими у понеділок на сайті МВС Австрії даними, за минулу добу в країні було виявлено 621 випадок інфікування коронавірусом, 319 з яких – у Відні. Наразі у шпиталях знаходиться 341 хворий, 68 з них – у відділеннях інтенсивної терапії.