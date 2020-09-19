Джонсон не хоче загального карантину у Британії, попри другу хвилю пандемії

У Великій Британії наближається друга хвиля пандемії коронавірусу, і країні слід готуватися до нових обмежень уже найближчим часом.

Про це заявив прем’єр-міністр Борис Джонсон, передає Укрінформ з посиланням на Sky News.

«Зараз ми спостерігаємо наближення другої хвилі. Боюся, вона неминуча для нашої країни. Ясна річ, що ми будемо робити перегляд усіх заходів», - наголосив Джонсон.

Він зазначив, що «не хотів би повторного загального карантину», але з огляду на прогресування захворювання «звичайно, доведеться вживати подальших заходів».

Офіційна кількість нових позитивних випадків захворювання у Британії зросло в п'ятницю до 4322-ох, що є найвищим показником з 8 травня.

Тим часом мер Лондона Садік Хан наполягає на тому, що не слід зволікати з новими обмеженнями: «Я дотримуюся твердої думки, що ми не повинні чекати, як це сталося шість місяців тому, поки вірус знову вийде з-під контролю, перш ніж вжити заходів».

На його думку, для здоров'я населення та для економіки кращими є нові обмеження, запроваджені на ранній стадії, а не повний локдаун, коли вже занадто пізно. «Але уряд має терміново забезпечити наявність повністю функціонуючої системи тестування», - наголосив мер британської столиці.

З огляду на те, що кількість випадків захворювання на COVID-19 у Британії зараз подвоюється кожні сім-вісім днів, уряд розглядає можливість запровадження загальнонаціональних обмежень на короткий період, щоб спробувати «замкнути» вірус і уповільнити поширення хвороби.

Локальні обмежень уже діють у низці регіонів країни (особливо північних), ними вже охоплені декілька мільйонів британців.

Як повідомлялося, за даними Worldometer, станом на ранок 19 вересня у світі зареєстровано 30 697 861 випадок коронавірусу, у тому числі 956 450 летальних, одужали 22 339 980 осіб.

Фото: АА