У Чехії почалася друга хвиля пандемії

У Чехії почалася друга хвиля пандемії

Коронавірус
Укрінформ
У Чехії розпочалася друга хвиля пандемії коронавірусу, за добу зафіксовано 1 541 новий випадок інфікування.

 Це, як передає Укрінформ, визнав уповноважений уряду Роман Примула в ефірі центрального телебачення.

«Друга хвиля (коронавірусу - ред.) вже тут», - сказав експерт-інфекціоніст.

Зазначається, що протягом останніх 2-3 тижнів кількість нових інфікованих і госпіталізацій може сягнути рівня піку захворюваності, тобто весни 2020 року. Водночас спроможності лікарень країни є обмеженими, нагадав Примула.

За його словами, якщо темпи зростання кількості нових заражень збережуться, то ліжкомісць вистачить до кінця жовтня.

Читайте також: Канцлер Австрії: Ми переживаємо початок другої хвилі

За останню добу, за даними Міністерства охорони здоров`я, в країні зафіксовано 1 541 новий випадок інфікування. Загалом з початку пандемії - 35 401. У лікарнях наразі перебувають 297 пацієнтів. Померло 453 людини.

З початку вересня в Чехії різко зростає кількість нових інфікувань. Якщо максимум навесні становив менш як 400 нових випадків на добу, то останніми днями він сягає півтори тисячі.

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-