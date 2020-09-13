Канцлер Австрії: Ми переживаємо початок другої хвилі

Щоденне зростання кількості нових випадків інфікування в Австрії свідчить про початок другої хвилі поширення пандемії коронавірусу.

Про це заявив у неділю федеральний канцлер Австрії Себастіан Курц у письмовому коментарі австрійському інформагентству АРА, передає Укрінформ.

"Те, що ми зараз переживаємо – це початок другої хвилі. Кількість нових випадків інфікування зростає з дня на день", - заявив глава уряду.

Він нагадав, що ще два тижні тому в республіці фіксувалося близько 350 випадків захворювання на COVID-19 у день. "Вчора ж у нас було вже понад 850 випадків. Особливо драматичний розвиток ситуації спостерігається у Відні, де фіксується близько 50% усіх нових інфікувань в Австрії. Скоро ми досягнемо відмітки у 1 тис. нових інфікувань за добу", - заявив Курц.

З огляду на це канцлер виступив з "терміновим закликом" до австрійського народу дотримуватися вжитих заходів, спрямованих на боротьбу з поширенням COVID-19.

"Я прошу населення дотримуватися усіх заходів, зменшити соціальні контакти, носити засоби захисту рота та носа та скрізь дотримуватися дистанцію, наскільки це можливо", - закликав Курц.

Глава уряду Австрії очікує, що наступного літа ситуація з коронавірусом вже нормалізується, але до цього потрібно пережити "важку осінь та зиму". "Від нас усіх зараз вимагається проявити дисципліну та відповідальність, як і на навесні, щоб спільно подолати виклики наступних місяців", - заявив він.

Як повідомляв Укрінформ, у Відні з п’ятниці на суботу було зафіксовано 444 нових випадків захворювання на COVID-19, що є найбільшим показником зростання з початку пандемії коронавірусу.

Щодо ситуації в Австрії загалом, то всього за добу з п’ятниці на суботу в країні було виявлено 869 нових випадків інфікування коронавірусом, що також наближається до рекордної позначки: більше, понад 1 тис. нових інфікувань за добу, в країні було зафіксовано лише 26 березня. Наразі у лікарнях республіки наразі знаходяться 209 хворих, з яких 42 пацієнти – у відділеннях інтенсивної терапії.

Міністр охорони здоров’я Австрії Рудольф Аншобер називав ці цифри захворювання на COVID-19 у республіці як "занадто високі". За його словами, потрібно зробити все можливе, щоб не відбулося експоненціального зростання і країну не накрила друга хвиля. Він зазначав, що необхідним також є вжиття більш жорсткіших заходів для стримування поширення коронавірусу.

Фото: EPA/UPG