Бельгія вийшла на "плато" другої хвилі коронавірусу

Кількість нових випадків інфікування на COVID-19 в Бельгії продовжує стабілізуватися та, за оцінкою науковців, вийшла на "плато" із середнім показником у 438 нових позитивних тестів на коронавірус щодоби.

Про це Укрінформ повідомляє з посиланням на публікацію у бельгійському виданні "The Brussels Times".

"Протягом минулого тижня в Бельгії у середньому 438,3 людини на день отримували позитивні тести на наявність коронавірусу COVID-19. Такі дані були оприлюднені у середу медичним інститутом Sciensano. Тенденція щодо виявлення нових випадків інфекції знизилася на 12 відсотків протягом періоду у сім днів з 23 по 29 серпня", - йдеться у публікації.

Як зазначається, загальна кількість підтверджених випадків захворювання на коронавірус з початку пандемії у Бельгії на сьогодні складає 85 487 осіб. Ця кількість включає активні випадки хвороби, людей що подолали коронавірус та тих, хто померли внаслідок інфекції.

У період з 26 серпня по 1 вересня кількість госпіталізацій з діагнозом коронавірусу складала, в середньому, 15,1 осіб, що на 33 відсотки нижче за показник попереднього тижня (20,6 осіб на добу). Наразі у лікарнях Бельгії з COVID-19 перебувають 226 пацієнтів, з них 68 – у відділеннях інтенсивної терапії.

Протягом тижня від коронавірусу в країні щодня помирали 4 особи. Цей показник також є нижчим, ніж минулого тижня, коли хвороба щодня забирала, у середньому, по 7 життів. Всього з початку пандемії від хвороби у Бельгії загинули 9 897 людей.

Читайте також: У Росії кількість випадків коронавірусу перевищила мільйон

Зниження показників захворюваності стало результатом дій уряду та місцевих муніципалітетів Бельгії у запроваджені рішучих заходів для стримування епідемії, включаючи обов’язкове носіння захисних масок у транспорті та у публічних місцях, а також тимчасові обмеження кількості людей для постійного спілкування. Фахівці медичного інституту Sciensano попереджають, що вірус нікуди не зник з країни, закликають громадян зберігати пильність та продовжувати вживати заходи для захисту від хвороби себе та власних родин.