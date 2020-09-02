У Росії кількість випадків коронавірусу перевищила мільйон

За минулу добу в Російській Федерації зафіксували 4893 випадки коронавірусу, загальна їхня кількість зросла до 1 001 965.

Як передає Укрінформ, про це йдеться на сайті стопкоронавірус.рф.

Найбільша кількість нових випадків COVID-19 за добу була виявлена в Москві - 625 осіб, 189 - в Петербурзі, 158 - у Московській, 147 - у Нижньогородській, 145 - в Ростовській областях.

Упродовж вівторка від COVID-19 у країні померли 115 пацієнтів. Загалом із початку епідемії - 17 365. За минулу добу одужали 5440 осіб, загалом із початку поширення коронавірусу - 819 043.

Читайте також: Штати відмовились розробляти вакцину від коронавірусу під егідою ВООЗ

Станом на 2 вересня у світі зафіксовано 25 935 622 випадки COVID-19, з яких 861 901 - з летальним результатом, 18 217 207 осіб одужали.