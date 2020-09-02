Штати відмовились розробляти вакцину від коронавірусу під егідою ВООЗ

Штати відмовились розробляти вакцину від коронавірусу під егідою ВООЗ

Укрінформ
США не братимуть участі в зусиллях міжнародної коаліції з пошуку і розповсюдження вакцини від коронавірусу, оскільки в цьому бере участь Всесвітня організація охорони здоров'я.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє ВВС.

США не приєднаються до 172 інших країн, які беруть участь в ініціативі ВООЗ із "забезпечення рівного доступу до безпечних і ефективних вакцин після того, як вони будуть ліцензовані і схвалені".

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Офіційний представник Білого дому Джадд Дір заявив, що США "продовжуватимуть залучати наших міжнародних партнерів, щоб перемогти вірус, однак нас не стримуватимуть багатосторонні організації, що знаходяться під впливом корумпованої Всесвітньої організації охорони здоров'я та Китаю".

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Як нагадує видання, президент США Дональд Трамп піддав критиці реакцію ВООЗ на спалах коронавірусу, звинувативши організацію в упередженому ставленні до Китаю, де були зареєстровані перші спалахи вірусу.

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